Столтенберг запрещал смеяться над Трампом своим подчиненным после выборов 2016 года

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что стремился наладить отношения с Дональдом Трампом, когда того в 2016 году впервые избрали президентом США. Он даже запретил своим подчиненным насмехаться над американским главой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мемуары Столтенберга On My Watch, с которыми ознакомилась "Европейская правда".

Смотрите также Трамп хотел исключить некоторые страны из НАТО: Столтенберг удивил рассказом

Что рассказал Столтенберг об отношении к Трампу в 2016?

Столтенберг вспомнил, что тогда он, как и многие в НАТО, верил в победу Хиллари Клинтон. Поэтому то, что Трамп стал президентом США, в Альянсе восприняли с удивлением.

Несмотря на это, генсек НАТО считал необходимым подтвердить роль американцев в Альянсе и пытался как можно скорее наладить рабочие отношения с Трампом.

Внутри организации также была необходима самодисциплина. Я четко дал понять, что стоны раздражения на внутренних совещаниях неприемлемы. Никакого закатывания глаз от твитов или публичных выступлений Трампа, никакого насмешливого смеха над видео с ним, никаких шуток о гольфе или его поведении,

– говорится в мемуарах Столтенберга.

Он понимал, что о любых высмеиваниях Трампа со стороны НАТО узнали бы в Белом доме. А это могло бы иметь пагубные последствия.

"Мы собирались работать с президентом Трампом. Нашей обязанностью было пытаться обеспечить, чтобы его взгляд на НАТО эволюционировал, а отношения США с европейскими союзниками оставались крепкими", – добавил бывший генсек Альянса.

Последние заявления Столтенберга