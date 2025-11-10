Столтенберг забороняв своїм підлеглим кепкувати із Трампа після виборів 2016 року
- Єнс Столтенберг заборонив підлеглим насміхатися з Дональда Трампа після його обрання президентом США у 2016 році.
- Столтенберг прагнув налагодити робочі відносини з Трампом, щоб забезпечити міцні стосунки між США та європейськими союзниками.
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що прагнув налагодити відносини з Дональдом Трампом, коли того у 2016 році вперше обрали президентом США. Він навіть заборонив своїм підлеглим насміхатися з американського глави.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мемуари Столтенберга On My Watch, з якими ознайомилася "Європейська правда".
Що розповів Столтенберг про ставлення до Трампа у 2016?
Столтенберг пригадав, що тоді він, як і багато хто у НАТО, вірив у перемогу Гілларі Клінтон. Тож те, що Трамп став президентом США, в Альянсі сприйняли зі здивуванням.
Попри це, генсек НАТО вважав необхідним підтвердити роль американців в Альянсі і намагався якомога швидше налагодити робочі відносини з Трампом.
Всередині організації також була необхідна самодисципліна. Я чітко дав зрозуміти, що стогони роздратування на внутрішніх нарадах неприйнятні. Ніякого закочування очей від твітів чи публічних виступів Трампа, ніякого глузливого сміху над відео з ним, ніяких жартів про гольф чи його поведінку,
– йдеться у мемуарах Столтенберга.
Він розумів, що про будь-які висміювання Трампа з боку НАТО дізналися б у Білому домі. А це могло б мати згубні наслідки.
"Ми збиралися працювати з президентом Трампом. Нашим обов'язком було намагатися забезпечити, щоб його погляд на НАТО еволюціонував, а відносини США з європейськими союзниками залишалися міцними", – додав колишній генсек Альянсу.
Останні заяви Столтенберга
У своїх мемуарах Єнс Столтенберг розповів, чому відмовив Володимиру Зеленському закрити небо над Україною у 2022 році. Він боявся війни з Росією, а також визнав, що Альянс пізно і мало допоміг Україні.
У жовтні Столтенберг уже заявляв, що необхідність довгострокової військової підтримки України. На його думку, єдиним способом закінчити війну в Україні – це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою через високу ціну контролю над Україною.