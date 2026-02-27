Летал на военные база: Минобороны Великобритании рассказало детали об Эпштейне

Министерство обороны начало просматривать записи полетов с целью найти информацию относительно передвижения Джеффри Эпштейна. Сексуальный преступник также неоднократно приземлялся на базах ВВС.

Британская полиция уже выясняет, занимался ли Эпштейн торговлей женщинами через два лондонских аэропорта. Об этом сообщили в Reuters.

Летал ли Эпштейн на базы ВВС?

Джеффри Эпштейн мог использовать базы Королевских ВВС, в частности Мархэм на востоке Англии и Нортхолт недалеко от Лондона. Его частный самолет неоднократно там приземлялся.

После громких заявлений, министр обороны приказал проверить все записи о рейсах Эпштейна на базы ВВС и передать правоохранителям любую информацию, связанную с преступлениями.

В ведомстве заявили, что Минобороны будет способствовать любому расследованию гражданской полиции. Они также выразили соболезнования жертвам "мерзких преступлений" Эпштейна.

Напомним, что скандальные "файлы Эпштейна" содержат более 6 миллионов страниц документов, в том числе 2000 видео и 180 000 изображений. В файлах есть все подробности преступлений миллиардера, связанных с сексуальной эксплуатацией женщин и торговлей людьми. Особое внимание привлекает вероятность причастности к ним президента США Дональда Трампа.

Последние новости о файлах Эпштейна