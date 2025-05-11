Эрдоган поговорил с Путиным о войне в Украине
- Эрдоган подтвердил готовность Турции принять переговоры между Украиной и Россией для завершения войны.
- Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества для начала мирных переговоров и восстановления Украины.
Реджеп Эрдоган после разговора с президентом Франции провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора президент Турции подтвердил, что его страна готова принять переговоры Украины и России по завершению войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу администрации президента Турции.
Важно Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры уже 15 мая
Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 мая провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора турецкий лидер подтвердил, что готов принять переговоры в Турции.
Также в администрации сообщили, что во время разговора Эрдоган "приветствовал" заявление Путина о желании возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.
Президент заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира, и что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров,
– говорится в заявлении администрации президента Турции.
Ранее Эрдоган также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся днем 11 мая. Известно, что во время разговора политики обсуждали двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.
Кроме того, Эрдоган подтвердил, что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров России и Украины, для обеспечения прекращения огня и длительного мира.
"Наш Президент заявил о важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины", – резюмировали в Офисе Президента Турции.