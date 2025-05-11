Эрдоган поговорил с Путиным о войне в Украине

Реджеп Эрдоган после разговора с президентом Франции провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора президент Турции подтвердил, что его страна готова принять переговоры Украины и России по завершению войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу администрации президента Турции.

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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 мая провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора турецкий лидер подтвердил, что готов принять переговоры в Турции.

Также в администрации сообщили, что во время разговора Эрдоган "приветствовал" заявление Путина о желании возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Президент заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира, и что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров,

– говорится в заявлении администрации президента Турции.

Ранее Эрдоган также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся днем 11 мая. Известно, что во время разговора политики обсуждали двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Кроме того, Эрдоган подтвердил, что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров России и Украины, для обеспечения прекращения огня и длительного мира.

"Наш Президент заявил о важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины", – резюмировали в Офисе Президента Турции.