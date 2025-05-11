Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Туреччини.

Важливо Путін запропонував Україні відновити прямі переговори вже 15 травня

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 11 травня провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Під час розмови турецький лідер підтвердив, що готовий прийняти переговори у Туреччині.

Президент заявив, що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів,

– мовиться у заяві адміністрації президента Туреччини.