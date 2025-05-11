Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу администрации президента Турции.

Важно Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры уже 15 мая

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 мая провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора турецкий лидер подтвердил, что готов принять переговоры в Турции.

Президент заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира, и что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров,

– говорится в заявлении администрации президента Турции.