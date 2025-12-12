Эрдоган посоветовал Путину пойти на частичное перемирие с Киевом

12 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с Владимиром Путиным. Политики обсудили, в частности, войну в Украине. Турецкий лидер посоветовал российскому коллеге согласиться на частичное перемирие с Киевом.

Встреча президентов состоялась на полях "Международного форума мира и безопасности", который проходил в Туркменистане, передает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.

О чем говорили Путин и Эрдоган?

Кроме двусторонних отношений между странами, Эрдоган и Путин говорили о войне в Украине.

Президент Турции отметил, что усилия для справедливого завершения войны в Украине имеют большое значение.

Он выразил убеждение, что можно достичь прогресса в сферах, которые приносят практическую пользу обеим сторонам конфликта.

Так, политик призвал Россию и Украину к введению ограниченного режима прекращения огня. Он предложил отказаться от ударов по энергетическим объектам и портам.

Президент добавил, что Турция внимательно следит за переговорным процессом по завершению войны и готова стать площадкой для переговоров в любом формате.

В Кремле тоже прокомментировали встречу Путина и Эрдогана. Представитель диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что "лидеры обменялись мнениями по украинскому вопросу".

Также, по его словам, они обсудили намерения Евросоюза устроить конфискацию российских активов, которые чиновник назвал "грандиозным мошенничеством".

К слову, в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай для встречи с Си Цзиньпином. Он хотел убедить лидера КНР повлиять на Путина в контексте завершения войны. Также Макрон хотел, чтобы Пекин поддержал идею трехмесячного перемирия, во время которого стороны конфликта будут воздерживаться от ударов по критическим объектам.

Что известно об ударах по танкерам Турции в Черном море?

Следует заметить, что энергетическое перемирие является выгодным для самой Турции. Она страдает как от российских, так и украинских ударов.

Так, например, 17 ноября, Россия ударила по Измаилу в Одесской области дронами. В результате вражеского удара загорелось судно под флагом Турции. Оно перевозило около 4 000 тонн сжиженного газа.

В конце ноября дроны СБУ атаковали два танкера недалеко от берегов Турции. Они могли перевозить российскую нефть, помогая Кремлю обходить международные санкции. Танкеры шли без флагов. Президент Турции Эрдоган назвал ситуацию "тревожным обострением" и заявил, что война России против Украины угрожает безопасности судоходства в Черном море.

Турция была обязана в своих проливах осмотреть эти танкеры. Выявить, что они не имеют права находиться в море и задержать по 2 обстоятельствам – несанкционированное вещание (работа радиостанции) и отсутствие национальности, то есть никакой государственной регистрации. И тогда бы они не пошли к Черному морю.