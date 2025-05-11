Эрдоган заявил, что Турция готова провести переговоры между Украиной и Россией

Реджеп Эрдоган высказался относительно переговоров Украины и России. Президент Турции заявил, что его страна готова провести встречи обеих стран, чтобы приблизить мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление коммуникаций Президента Турецкой Республики.

К теме Прямые переговоры Украины и России в Стамбуле: у Путина назвали свое условие

Что заявили у Эрдогана о переговорах Украины и России

В Офисе президента Турции заявили, что Реджеп Тайип Эрдоган, провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора политики обсуждали двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган заявил во время телефонного разговора, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, поэтому этой возможностью следует воспользоваться,

– говорится в сообщении.

Кроме того, у Эрдогана заявили, что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров России и Украины, для обеспечения прекращения огня и длительного мира.

"Наш Президент заявил о важности продолжения сотрудничества в деликатно реализованных процессах начала постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины", – резюмировали в офисе президента Турции.

К слову, Владимир Путин во время пресс-конференции 11 мая заявил, что готов возобновить прямые переговоры без предварительных условий. По словам диктатора, это может произойти 15 мая в Стамбуле.

Позже президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова к переговорам после того, как Россия подтвердит полное прекращение огня, которое согласовали во время "коалиции решительных". По словами главы госсударства, это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны.