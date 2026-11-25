Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина имеет полное право наносить дальнобойные удары по военным объектам России, поскольку защищает себя от российской агрессии. В то же время Таллинн не разрешает использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.

Об этом глава эстонского МИДа заявил в комментарии для 24 Канала.

Какие подробности?

По словам Цахкни, Эстония не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Балтийском море. В то же время он возложил ответственность за обострение ситуации с безопасностью на Москву, подчеркнув, что Россия может положить этому конец, прекратив войну против Украины и агрессивные действия против Европы.

При этом страна не разрешает использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.

Мы не позволяем никому использовать наши территории для атак на Россию,

– подчеркнул Цахкна.

Министр также обратил внимание на стратегическое значение Балтийского моря для России, ведь через этот узкий морской коридор проходит более 60% российского экспорта газа и нефти.

Отдельно он подчеркнул, что НАТО не является агрессивным альянсом, а носит оборонительный характер. По его словам, единственной стороной, осуществляющей агрессию в данной ситуации, остается Россия.

Следует отметить, что Эстония закрывает границу с Россией. Цахкна пояснил, что Таллинн следует примеру Финляндии. Так, уже ограничено движение на приграничных автомагистралях и усилены проверки людей, имущества и транспорта.

С 1 декабря ограничения вступят в силу в полном объеме. По словам министра, это сигнал о готовности Эстонии и Европы противостоять российскому давлению.