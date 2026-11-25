Об этом глава эстонского МИДа заявил в комментарии для 24 Канала.

Adv

популярные видео

Какие подробности?

По словам Цахкни, Эстония не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Балтийском море. В то же время он возложил ответственность за обострение ситуации с безопасностью на Москву, подчеркнув, что Россия может положить этому конец, прекратив войну против Украины и агрессивные действия против Европы.

При этом страна не разрешает использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.

Мы не позволяем никому использовать наши территории для атак на Россию– подчеркнул Цахкна.

Министр также обратил внимание на стратегическое значение Балтийского моря для России, ведь через этот узкий морской коридор проходит более 60% российского экспорта газа и нефти.

Отдельно он подчеркнул, что НАТО не является агрессивным альянсом, а носит оборонительный характер. По его словам, единственной стороной, осуществляющей агрессию в данной ситуации, остается Россия.

Реклама

Следует отметить, что Эстония закрывает границу с Россией. Цахкна пояснил, что Таллинн следует примеру Финляндии. Так, уже ограничено движение на приграничных автомагистралях и усилены проверки людей, имущества и транспорта.

С 1 декабря ограничения вступят в силу в полном объеме. По словам министра, это сигнал о готовности Эстонии и Европы противостоять российскому давлению.