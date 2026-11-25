Эстония не разрешает использовать свою территорию для атак на Россию / EPA / EFE
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина имеет полное право наносить дальнобойные удары по военным объектам России, поскольку защищает себя от российской агрессии. В то же время Таллинн не разрешает использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.
Об этом глава эстонского МИДа заявил в комментарии для 24 Канала.
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По словам Цахкни, Эстония не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Балтийском море. В то же время он возложил ответственность за обострение ситуации с безопасностью на Москву, подчеркнув, что Россия может положить этому конец, прекратив войну против Украины и агрессивные действия против Европы.
При этом страна не разрешает использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.
Мы не позволяем никому использовать наши территории для атак на Россию
Министр также обратил внимание на стратегическое значение Балтийского моря для России, ведь через этот узкий морской коридор проходит более 60% российского экспорта газа и нефти.
Отдельно он подчеркнул, что НАТО не является агрессивным альянсом, а носит оборонительный характер. По его словам, единственной стороной, осуществляющей агрессию в данной ситуации, остается Россия.
Следует отметить, что Эстония закрывает границу с Россией. Цахкна пояснил, что Таллинн следует примеру Финляндии. Так, уже ограничено движение на приграничных автомагистралях и усилены проверки людей, имущества и транспорта.
С 1 декабря ограничения вступят в силу в полном объеме. По словам министра, это сигнал о готовности Эстонии и Европы противостоять российскому давлению.
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