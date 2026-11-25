Об этом в комментарии 24 Канала рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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Почему Эстония закрывает границу с Россией?

Цахкна пояснил, что страна следует примеру Финляндии. Ранее Таллинн уже ограничил движение по автомагистралям на границе с Россией, а также ввел контроль за людьми, имуществом и транспортными средствами, пересекающими границу.

По словам чиновника, с 1 декабря все эти меры вступят в полную силу. Он назвал это четким сигналом о том, что Эстония и Европа будут защищаться от российского давления.

Министр также напомнил о недавнем случае в Дании. Там правительство публично заявило, что российские спецслужбы наняли людей, которые намеревались убить одного человека.

Это не то, с чем мы можем мириться– подчеркнул он.

Почему Эстония отвергает требования России в отношении НАТО

Комментируя требования Москвы вернуть границы НАТО к состоянию 1997 года и создать новую европейскую архитектуру безопасности, Цахкна заявил, что действующая система не работает из-за действий самой России.

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Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, и спросил, можно ли представить, что Финляндия или Швеция обсуждают выход из него или спрашивают у Путина, какая защита им нужна от России.

По словам чиновника, подобные предложения фактически повторяют идеи, которые российский президент озвучивал еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Наша цель – привести Украину в НАТО, чтобы в Европе не было никаких серых зон или зон нейтралитета между Россией и НАТО. Это единственная эффективная архитектура безопасности, которая работает– заявил Маргус Цахкна.

При каких условиях возможны переговоры с Россией?

Министр подтвердил, что Европа уже определила представителей, которые могли бы присоединиться к переговорам по Украине. В то же время он подчеркнул важность последовательности действий.

По его словам, если Путин действительно хочет мира, он может немедленно объявить о прекращении огня. Еще одним сигналом готовности к диалогу могло бы стать открытие Черного моря.

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Только после таких шагов можно переходить к мирным переговорам между Украиной и Россией. Параллельно должны быть обеспечены гарантии безопасности для Украины, которыми, по мнению эстонского чиновника, должно стать членство в НАТО.

Россия может прекратить агрессию против Украины, и мы сможем установить прочный и справедливый мир, создать эффективную архитектуру безопасности, и тогда наступит мир для всех– подытожил он.

Что в Эстонии говорят о украинских ударах по России?

Министр подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары на большие расстояния по территории России, поскольку это является частью ее обороны от агрессии.

В то же время Эстония не разрешает использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на другие государства. Чиновник отдельно подчеркнул, что Таллинн не хочет новой эскалации в Балтийском море.

Он возложил ответственность за напряженность на Россию, которая, по его словам, проводит атаки террористическими и диверсионными операциями.

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Цахкна также отметил, что Балтийское море имеет стратегическое значение для российского экспорта: через этот узкий морской коридор проходит более 60% экспорта газа и нефти из России.

Напомним, Эстония готовится к возможной российской агрессии не только путем усиления контроля на границе. Страна также разрабатывает планы работы правительства в изгнании на случай оккупации, а ее спецслужбы связывают с Россией попытки диверсий на оборонных предприятиях.