Про це у коментарі 24 Каналу розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

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Чому Естонія закриває кордон із Росією?

Цахкна пояснив, що країна діє за прикладом Фінляндії. Раніше Таллінн уже обмежив рух автомагістралями на кордоні з Росією, а також запровадив контроль за людьми, майном і транспортними засобами, які перетинають межу.

За словами посадовця, з 1 грудня всі ці заходи набудуть повного обсягу. Він назвав це чітким сигналом про те, що Естонія та Європа захищатимуться від російського тиску.

Міністр також нагадав про нещодавній випадок у Данії. Там уряд публічно заявив, що російські спецслужби найняли людей, які мали намір убити одну людину.

Це не те, з чим ми можемо миритися– наголосив він.

Чому Естонія відкидає вимоги Росії щодо НАТО

Коментуючи вимоги Москви повернути кордони НАТО до стану 1997 року та створити нову європейську архітектуру безпеки, Цахкна заявив, що чинна система не працює через дії самої Росії.

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Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом, і запитав, чи можна уявити, щоб Фінляндія або Швеція мали обговорювати вихід із нього або питати в Путіна, який захист їм потрібен від Росії.

За словами посадовця, подібні пропозиції фактично повторюють ідеї, які російський президент озвучував ще 2007 року на Мюнхенській безпековій конференції.

Наша мета – привести Україну до НАТО, щоб у Європі не було жодних сірих зон чи зон нейтралітету між Росією та НАТО. Це єдина ефективна архітектура безпеки, яка працює– заявив Маргус Цахкна.

За яких умов можливі переговори з Росією?

Міністр підтвердив, що Європа вже визначила представників, які могли б долучитися до переговорів щодо України. Водночас він наголосив на важливості послідовності дій.

За його словами, якщо Путін справді хоче миру, він може негайно оголосити припинення вогню. Іншим сигналом готовності до діалогу могло б стати відкриття Чорного моря.

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Лише після таких кроків можна переходити до мирних переговорів між Україною та Росією. Паралельно мають бути забезпечені гарантії безпеки для України, якими, на думку естонського посадовця, повинне стати членство в НАТО.

Росія може припинити агресію проти України, і ми зможемо встановити тривалий і справедливий мир, створити дієву архітектуру безпеки, і тоді буде мир для всіх– підсумував він.

Що в Естонії кажуть про українські удари по Росії?

Міністр наголосив, що Україна має повне право завдавати далекобійних ударів по території Росії, оскільки це є частиною її оборони від агресії.

Водночас Естонія не дозволяє використовувати свою територію або повітряний простір для атак на інші держави. Посадовець окремо підкреслив, що Таллінн не хоче нової ескалації в Балтійському морі.

Він поклав відповідальність за напруженість на Росію, яка, за його словами, атакує Європу терористичними та диверсійними операціями.

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Цахкна також зауважив, що Балтійське море має стратегічне значення для російського експорту: через цей вузький морський коридор проходить понад 60% експорту газу та нафти з Росії.

Нагадаємо, Естонія готується до можливої російської агресії не лише посиленням контролю на кордоні. Країна також розробляє плани роботи уряду в екзилі на випадок окупації, а її спецслужби пов'язують із Росією спроби диверсій на оборонних підприємствах.