Эстония планирует построить около 150 бункеров у границы с Россией

Эстония планирует построить около 150 защитных бункеров в приграничном регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийского оборонного пояса. Именно этот регион граничит с Россией.

Об этом сообщил министр обороны страны Мартин Херем во время информационного часа в парламенте Эстонии, отвечая на вопрос депутата Арво Аллера. О планах чиновника сообщило эстонское Суспильне вещание ERR.

Что известно о строительстве бункеров в Эстонии?

Строительство будет осуществляться в рамках создания Балтийского оборонного пояса. Около 100 бункеров планируется разместить на государственной земле, а еще примерно 50 – на муниципальных или частных участках.

Для возведения сооружений на частных территориях власти должны договориться с владельцами земли. Среди возможных вариантов – компенсация за неудобства, аренда участка или его выкуп государством.

Но, по моей информации, пока нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширной территории,

– отметил Херем.

Помимо строительства оборонительных сооружений, Министерство обороны Эстонии утвердило молодежную политику на следующие четыре года. Она предусматривает увеличение финансирования организаций "Noored Kotkad" и "Kodutütred", обучение молодежи управлению дронами и уделение большего внимания вопросам национальной обороны в школьной программе.

По словам Херема, оборонную тематику будут интегрировать в преподавание других предметов в школах. Такие инициативы охватят всю страну, а не только приграничные территории.

Что конкретно планируется в Северо-Восточной Эстонии – есть ли какие-то специальные планы именно для этого региона, я, честно говоря, сказать не могу. В основном они охватывают всю Эстонию,

– сказал министр обороны.

Напомним, Эстония передислоцирует ключевую военную бригаду страны ближе к российской границе. Таллинн готовится к возможной агрессии с помощью ударов на большие расстояния, отказавшись от идеи партизанской обороны.