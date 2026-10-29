Эстония планирует построить около 150 бункеров у границы с Россией

Об этом сообщил министр обороны страны Мартин Херем во время информационного часа в парламенте Эстонии, отвечая на вопрос депутата Арво Аллера. О планах чиновника сообщило эстонское Суспильне вещание ERR.

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Что известно о строительстве бункеров в Эстонии?

Строительство будет осуществляться в рамках создания Балтийского оборонного пояса. Около 100 бункеров планируется разместить на государственной земле, а еще примерно 50 – на муниципальных или частных участках.

Для возведения сооружений на частных территориях власти должны договориться с владельцами земли. Среди возможных вариантов – компенсация за неудобства, аренда участка или его выкуп государством.

Но, по моей информации, пока нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширной территории– отметил Херем.

Помимо строительства оборонительных сооружений, Министерство обороны Эстонии утвердило молодежную политику на следующие четыре года. Она предусматривает увеличение финансирования организаций "Noored Kotkad" и "Kodutütred", обучение молодежи управлению дронами и уделение большего внимания вопросам национальной обороны в школьной программе.

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По словам Херема, оборонную тематику будут интегрировать в преподавание других предметов в школах. Такие инициативы охватят всю страну, а не только приграничные территории.

Что конкретно планируется в Северо-Восточной Эстонии – есть ли какие-то специальные планы именно для этого региона, я, честно говоря, сказать не могу. В основном они охватывают всю Эстонию– сказал министр обороны.

Напомним, Эстония передислоцирует ключевую военную бригаду страны ближе к российской границе. Таллинн готовится к возможной агрессии с помощью ударов на большие расстояния, отказавшись от идеи партизанской обороны.