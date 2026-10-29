Естонія планує збудувати близько 150 бункерів біля кордону з Росією

Про це повідомив міністр оборони країни Мартін Херем під час інформаційної години в парламенті Естонії, відповідаючи на запитання депутата Арво Аллера. Про плани посадовця повідомило естонське суспільне мовлення ERR.

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Що відомо про будівництво бункерів в Естонії?

Будівництво відбуватиметься в межах створення Балтійського оборонного поясу. Близько 100 бункерів планують розмістити на державній землі, а ще приблизно 50 – на муніципальних або приватних ділянках.

Для зведення споруд на приватних територіях влада має домовитися з власниками землі. Серед можливих варіантів – компенсація за незручності, оренда ділянки або її викуп державою.

Але, за моєю інформацією, наразі немає жодних масштабних планів щодо придбання державою більшого поясу– зазначив Херем.

Окрім будівництва оборонних споруд, Міністерство оборони Естонії затвердило молодіжну політику на наступні чотири роки. Вона передбачає збільшення фінансування організацій Noored Kotkad та Kodutütred, навчання молоді керування дронами й посилення уваги до питань національної оборони у шкільній програмі.

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За словами Херема, оборонну тематику інтегруватимуть у викладання інших предметів у школах. Такі ініціативи охоплять усю країну, а не лише прикордонні території.

Що точно планується у Північно-Східній Естонії – чи є якісь спеціальні плани саме для цього регіону, я, чесно кажучи, сказати не можу. Здебільшого вони охоплюють усю Естонію– сказав міністр оборони.

Нагадаємо, Естонія переміщує ключову бригаду військових країни ближче до російського кордону. Таллінн готується до ймовірної агресії далекобійними ударами, відмовившись від ідеї партизанської оборони.