Эстония подтягивает войска к границе с Россией: в Госдуме истерят из-за мнимой провокации

Российские депутаты возмутились решением Эстонии постоянно разместить часть своих элитных воинских подразделений ближе к границе с Россией. В Госдуме заявили об "эскалации" и пригрозили "контрмерами".

Об этом сообщает ISW в своем отчете от 5 октября.

Чем именно возмущена Россия?

Российская Госдума возмутилась решением Эстонии из-за якобы провокации и эскалации со стороны НАТО. Российские депутаты заявили, что размещение эстонских войск вблизи границы с РФ создает угрозу России, и заговорили о необходимости "контрмер".

Как Эстония укрепляет свою оборону?

Эстония передислоцирует свои элитные подразделения из Тапы в Йыхви, примерно за 50 километров от российской границы. Там строят новые объекты для постоянного размещения военных.

Еще одну военную базу возводят в приграничной Нарве. Она будет рассчитана в общей сложности на 1000 военнослужащих: около 200 планируют размещать там постоянно, а еще 800 – в случае кризиса, сообщает Financial Times.

Что повлияло на это решение

Указанная мера является частью новой стратегии Эстонии, которую в стране называют "активной обороной". После наблюдений за войной России против Украины эстонское командование отказывается от прежней модели, согласно которой военные должны были преимущественно сдерживать противника до прибытия основных сил НАТО.

Теперь Таллинн хочет быть готовым защищать территорию от самой границы. Эстонские военные также рассчитывают усилить способность наносить удары вглубь территории противника.

Ранее мы сообщали, что в Нарве уже готовят военный городок для подразделения 1-й пехотной бригады Эстонии.