Про це повідомляє ISW у своєму звіті за 5 жовтня.

Чим саме обурена Росія?

Російська Держдума обурилася рішенням Естонії через нібито провокацію та ескалацію з боку НАТО. Російські депутати заявили, що розміщення естонських військ поблизу кордону з РФ створює загрозу Росії, та заговорили про потребу в "контрзаходах".

Як Естонія посилює свою оборону?

Естонія передислоковує свої елітні підрозділи з Тапи до Йихві, приблизно за 50 кілометрів від російського кордону. Там будують нові об'єкти для постійного розміщення військових.

Ще одну військову базу зводять у прикордонній Нарві. Вона буде розрахована загалом на 1000 військовослужбовців: близько 200 планують розміщувати там постійно, а ще 800 – у разі кризи, повідомляє Financial Times.

Що вплинуло на це рішення?

Зазначений зхід є частиною нової стратегії Естонії, яку в країні називають "активною обороною". Після спостережень за війною Росії проти України естонське командування відмовляється від попередньої моделі, за якої військові мали переважно стримувати противника до прибуття основних сил НАТО.

Тепер Таллінн хоче бути готовим обороняти територію від самого кордону. Естонські військові також розраховують посилити можливість завдавати ударів на значну глибину території противника.

Раніше ми повідомляли, що в Нарві вже готують військове містечко для підрозділу 1 піхотної бригади Естонії.