Эстония начала устанавливать новые заграждения на границе с Россией. В Нарве, на мосту "Дружбы", который соединяет страну с российским Ивангородом, смонтировали массивные металлические ворота.

Они стали первым элементом новой системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на государственную телерадиовещательную компанию ERR.

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Как Эстония укрепляет границу с Россией?

По данным ERR, сейчас ворота перекрывают автомобильную полосу моста. Впоследствии такие же заграждения планируют установить и на пешеходной части – там будут возведены выдвижные металлические барьеры.

В случае необходимости они смогут перекрыть движение автотранспорта не только на территорию пограничного пункта, но и при выезде из него. Кроме этого, там также появились новые баррикады.

На всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеетри, со стороны улицы Тулевика и со стороны России, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств,

– сообщил руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Эенсалу.

По его словам, такие меры приняли для безопасности пограничного пункта. Эенсалу также отметил, что примерно пять лет назад автомобиль со стороны России прорвал барьеры, которые были в то время.

Руководитель пограничного пункта считает, что установление новых поможет предотвратить несанкционированный проезд и лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов.

Стоит отметить, что на российской стороне моста также проводятся строительные работы. Там создают новый транспортный пограничный пункт.

Подчеркнем, что такие действия Эстонии свидетельствуют о том, что страна пытается обезопасить себя от угрозы со стороны России. Напряжение между странами все больше растет. В частности, 26 июля российский корабль "Сочи 500" без разрешения вошел в территориальные воды Эстонии и находился там около 35 минут.

МИД Эстонии вручило ноту протеста России, подчеркивая серьезность инцидента и отсутствие предварительного уведомления.