Эстония приняла решение остановить пересечение автомобильной границы с Россией. Ограничения вводятся в связи с враждебными действиями Москвы, в частности атаками на оборонные предприятия страны.

Об этом 20 ноября сообщило правительство Эстонии.

Почему Эстония решила закрыть границу с Россией?

Согласно решению, пересечение автомобильной границы с Россией будет прекращено с 1 декабря 2026 года.

Решение касается всех пяти автомобильных пунктов пропуска на эстонско-российской границе: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе.

В правительстве пояснили, что ограничения стали ответом на длительную враждебную деятельность России против Эстонии и других европейских государств.

В частности, в течение 2026 года в Эстонии дважды подверглись атакам предприятия оборонной промышленности. По оценке эстонской Полиции безопасности, заказчиками обоих нападений были российские спецслужбы.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что дальнейшие враждебные действия Москвы будут иметь последствия.

Враждебные действия России влекут за собой последствия. Мы ранее заявляли, что в случае продолжения атак предпримем следующие шаги для защиты нашей безопасности. Теперь мы это делаем. Эстония действует спокойно, взвешенно, но решительно. Мы не позволим России использовать нашу открытость против нас самих,

– заявил он.

По словам представителей правительства, закрытие автомобильной границы затруднит российским спецслужбам вербовку людей и оказание влияния. Кроме того, это должно помочь предотвратить обход санкций и другую незаконную трансграничную деятельность.

Как будет работать граница после 1 декабря?

Ограничения будут распространяться на передвижение людей и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска.

В то же время железнодорожные грузовые перевозки смогут продолжаться в соответствии с действующими ограничениями и под строгим таможенным контролем.

Больше всего это решение затронет жителей Нарвы, Сетомаа и других приграничных районов, у которых есть родственники, работа или недвижимость в России.

Гражданам Эстонии, находящимся в России, рекомендуется заранее спланировать возвращение домой. После закрытия автомобильных пунктов пропуска придется пользоваться другими открытыми маршрутами, которые могут оказаться более длинными и дорогостоящими.

В правительстве также отметили, что экономические последствия решения будут незначительными, ведь зависимость Эстонии от российского рынка существенно сократилась.

Через шесть месяцев власти оценят необходимость дальнейшего сохранения или изменения ограничений.

Что предшествовало закрытию границы?

Ранее 24 Канал сообщал, что 14 ноября на эстонском оборонном предприятии Threod Systems, производящем беспилотники, была зафиксирована попытка диверсии. Эстонские власти обвинили в ней Россию.

Украина поддержала решение Эстонии. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что нападения на европейские оборонные предприятия должны получать решительный ответ.