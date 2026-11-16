Украина отреагировала на решение Эстонии закрыть все пункты пропуска с Россией

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

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Почему Эстония закрывает границу с Россией?

Сибига подчеркнул, что Украина полностью солидарна с Эстонией в связи с попыткой поджога оборонной компании. Нападения на европейские предприятия оборонной промышленности демонстрируют, как далеко Россия готова зайти, чтобы подорвать безопасность Европы и помешать военной поддержке Украины.

Глава украинского МИД также похвалил эстонские службы безопасности за оперативную и эффективную реакцию. Он призвал к скоординированным действиям для противодействия российским диверсиям, усиления давления на Москву и привлечения виновных к ответственности.

Глава ведомства призвал международных партнеров к решительному отпору и привлечению РФ к полной ответственности за совершенные диверсии.

Каждое такое нападение должно иметь реальные последствия для агрессора. Решение Эстонии закрыть все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря является четким сигналом о том, что враждебные действия влекут за собой конкретные последствия. Мы приветствуем этот решительный шаг, направленный на укрепление безопасности Эстонии– подчеркнул Сибига.

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Напомним, ранее Эстония сообщила о попытке диверсии на предприятии Threod Systems, производящем беспилотники. О закрытии всех пунктов пропуска на границе с Россией с начала декабря 15 ноября сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. Причиной стала попытка диверсии на оборонном предприятии Threod Systems.

Инцидент произошел 14 ноября. Подозреваемые пытались проникнуть на территорию компании, производящей разведывательные и ударные беспилотники, разбить окна здания и использовать легковоспламеняющиеся вещества, чтобы вызвать пожар и взрыв.