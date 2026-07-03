Это обойдется недорого: экс-сотрудник СБУ рассказал, какие провокации Россия может устроить в отношении Польши

Несмотря на кризис в России, Путин верит, что сможет добиться определенных успехов. Западные СМИ пишут, что США предупредили Польшу о том, что страна-агрессор готовит вооруженную провокацию в ближайшие месяцы. Среди возможных вариантов – удары дронов по критической инфраструктуре или имитация авиаударов.

Комментируя это в эфире 24 Канала, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что американская разведка не всегда демонстрировала высокий профессионализм (на примере Ирака), хотя перед полномасштабным вторжением России в 2022 году США получили четкие данные о планах Кремля еще в апреле – мае.

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Угроза для Польши от России: какой сценарий может проиграться?

Бывший сотрудник СБУ попытался смоделировать ситуацию, которая может произойти. Он подчеркнул, что если проанализировать то, что сейчас происходит в отношениях Украины и Польши, то Путин может совершить серию небольших акций на польской территории с максимально четкими следами, ведущими к Украине.