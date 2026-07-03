Коментуючи це в етері 24 Каналу, колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив на тому, що американська розвідка не завжди демонструвала високу професійність (на прикладі Іраку), хоча перед російським повномасштабним вторгненням у 2022 році США отримали чіткі дані про плани Кремля ще у квітні – травні.

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Загроза для Польщі з боку Росії: який сценарій може програтися?

Ексспівробітник СБУ спробував змоделювати ситуацію, яка може відбутися. Він наголосив, що якщо проаналізувати те, що зараз відбувається у відносинах України та Польщі, то Путін може вчинити серію невеликих акцій на польській території з максимально чіткими слідами, які вестимуть до України.

От найпростіший приклад, який можна вигадати: дрони, які залетять на територію Польщі та вб'ють громадян, можуть мати наліпки українського прапора чи попереджувальні написи "не рухома частина", "не чіпати". А далі вже ніхто не буде розбиратися,

– озвучив Ступак.

Він зазначив, що сьогодні в Польщі дуже активна антиукраїнська політика. Іван Ступак розповів, що читав останні новини країни, де вказується, що рівень невдоволення Україною там зростає. Як тільки польська влада робить заклики, які націлені проти нашої держави, то її рейтинги серед населення лізуть вгору. Польське суспільство, з його слів, нині підтримує такі наративи. Тому у Кремлі можуть вдатися до провокацій, спробувавши інсценувати "український слід" та загострити відносини між Києвом і Варшавою.

Хто буде винуватий? Звісно, українці. Що з ними робити? Вирішать не пускати до ЄС, заблокувати в'їзд цивільним громадянам, комерційному транспорту до країн Шенгенської зони через кордон Польщі. Такі настрої можуть бути підняті. Це можна зробити, при чому невеликою ціною,

– зазначив Ступак.

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