16 сентября, 18:20
Обновлено - 18:26, 16 сентября
Это общий вклад в победу России, – Путин сделал ряд циничных заявлений перед выборами
С 18 по 20 сентября в России пройдут псевдовыборы в Государственную Думу. Владимир Путин сделал ряд абсурдных заявлений накануне голосования.
Он призвал россиян активно участвовать в псевдовыборах. Об этом военный преступник заявил в ходе видеообращения.
Что сказал Путин?
Российский диктатор заявил, что "выборы" продемонстрируют, что никому не удастся расколоть Россию изнутри, подорвать ее государственность и систему. Путин беспокоится о явке на псевдовыборах. Глава Кремля назвал участие в них – общим вкладом в победу России. В то же время он забыл уточнить, в чем именно заключается "победа" страны-агрессора.