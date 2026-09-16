Геополитика Россия Это общий вклад в победу России, – Путин сделал ряд циничных заявлений перед выборами
16 сентября, 18:20
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Обновлено - 18:26, 16 сентября

Это общий вклад в победу России, – Путин сделал ряд циничных заявлений перед выборами

Даниил Жоров

С 18 по 20 сентября в России пройдут псевдовыборы в Государственную Думу. Владимир Путин сделал ряд абсурдных заявлений накануне голосования.

Он призвал россиян активно участвовать в псевдовыборах. Об этом военный преступник заявил в ходе видеообращения.

Что сказал Путин?

Российский диктатор заявил, что "выборы" продемонстрируют, что никому не удастся расколоть Россию изнутри, подорвать ее государственность и систему. Путин беспокоится о явке на псевдовыборах. Глава Кремля назвал участие в них – общим вкладом в победу России. В то же время он забыл уточнить, в чем именно заключается "победа" страны-агрессора.

 

 

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