Это общий вклад в победу России, – Путин сделал ряд циничных заявлений перед выборами

С 18 по 20 сентября в России пройдут псевдовыборы в Государственную Думу. Владимир Путин сделал ряд абсурдных заявлений накануне голосования.

Он призвал россиян активно участвовать в псевдовыборах. Об этом военный преступник заявил в ходе видеообращения.

Что сказал Путин?

Российский диктатор заявил, что "выборы" продемонстрируют, что никому не удастся расколоть Россию изнутри, подорвать ее государственность и систему. Путин беспокоится о явке на псевдовыборах. Глава Кремля назвал участие в них – общим вкладом в победу России. В то же время он забыл уточнить, в чем именно заключается "победа" страны-агрессора.