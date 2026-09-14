Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время беседы с журналистами.

Что рассказал Рютте о российских потерях?

По его словам, несмотря на значительные потери, Россия продолжает атаковать Украину, в частности нанося опасные удары по гражданской инфраструктуре вблизи территории НАТО. Генсек подчеркнул, что российские военные несут значительные потери на поле боя. Он также заявил, что молодые россияне, вступающие в войну, подвергаются высокому риску не вернуться домой, поскольку, по его мнению, Путин не заботится об их жизни и стремится продолжать войну против Украины.

Отдельно генеральный секретарь НАТО заявил, что Путин не сможет разделить страны Альянса. По его словам, у НАТО есть все необходимые возможности для реагирования на гибридные угрозы со стороны России. В то же время Рютте отметил, что реакция Альянса не всегда будет публичной. Часть мер может оставаться засекреченной из соображений безопасности, однако НАТО, по его словам, располагает необходимыми инструментами для ответа на такие угрозы.

Напомним, по словам главы ГУР Олега Иващенко, Россия в настоящее время располагает военными и экономическими ресурсами примерно на год, однако при сохранении нынешних темпов потерь может исчерпать свой потенциал для ведения войны к 2028 году. Он отметил, что российская армия ежедневно пополняется примерно на 1000–1200 военнослужащих, при этом ее потери могут превышать этот показатель, в частности из-за значительных боевых потерь.

Стоит отметить, что британская военная разведка оценивает число погибших российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения примерно в 500 тысяч человек. Общие потери России, включая раненых, достигли около 1,5 миллиона военнослужащих. Начальник Штаба обороны Великобритании Рич Найтон назвал эти потери бессмысленными, отметив, что ценой таких масштабных жертв Россия смогла оккупировать лишь около 2% территории Украины.