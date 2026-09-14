Про це заявив Генсек НАТО під час спілкування із журналістами.

Що розповів Рютте про російські втрати?

За його словами, попри значні втрати, Росія продовжує атакувати Україну, зокрема завдаючи небезпечних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу території НАТО. Генсек наголосив, що російські військові зазнають значних втрат на полі бою. Він також заявив, що молоді росіяни, які приєднуються до війни, мають високі ризики не повернутися додому, оскільки, на його думку, Путін не переймається їхнім життям і прагне продовжувати війну проти України.

Окремо генсек НАТО заявив, що Путін не зможе розділити країни Альянсу. За його словами, НАТО має всі необхідні можливості для реагування на гібридні загрози з боку Росії. Водночас Рютте зазначив, що реакція Альянсу не завжди буде публічною. Частина заходів може залишатися непублічною з міркувань безпеки, однак НАТО, за його словами, має необхідні інструменти для відповіді на такі загрози.

Нагадаємо, за словами голови ГУР Олега Іващенка, Росія наразі має військові та економічні ресурси приблизно на рік, однак за збереження нинішніх темпів втрат може вичерпати свій потенціал для ведення війни до 2028 року. Він зазначив, що російська армія щодня набирає близько 1000 – 1200 військових, водночас її втрати можуть перевищувати цей показник, зокрема через значні бойові втрати.

Варто зазначити, що британська військова розвідка оцінює кількість загиблих російських військових від початку повномасштабного вторгнення приблизно у 500 тисяч осіб. Загальні втрати Росії, включно з пораненими, сягнули близько 1,5 мільйона військових. Начальник Штабу оборони Великої Британії Річ Найтон назвав ці втрати безглуздими, зазначивши, що ціною таких масштабних жертв Росія змогла окупувати лише близько 2% території України.