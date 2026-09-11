Про це заявив голова ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко в інтерв'ю The Times.

Як Росія може вичерпати свої ресурси?

Росія наразі має достатньо військових та економічних ресурсів приблизно на найближчий рік, однак за збереження нинішніх темпів втрат ситуація може суттєво змінитися.

У Росії є військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року,

– сказав він.

Іващенко навів дані щодо щоденного поповнення російської армії та її втрат.

"Росія набирає приблизно 1000 осіб на день, іноді 1200. Але погляньте на ці цифри втрат. Вчора – 1410, позавчора – 1551. З них 835 осіб – близько 60 відсотків – загинули в бою", – повідомив він.

Він також зазначив, що такого високого співвідношення загиблих до поранених раніше нібито не фіксували в історії збройних конфліктів.

Західні спецслужби загалом підтверджують оцінки щодо значних російських втрат. За їхніми даними, щомісячні втрати Росії можуть перевищувати кількість новобранців приблизно на 6 тисяч осіб.

Окремим фактором, який збільшує втрати на фронті, Іващенко назвав розвиток безпілотників та використання штучного інтелекту. Нові технології дозволяють швидше виявляти цілі та завдавати точніших ударів, а евакуація поранених у зоні постійного спостереження стає дедалі складнішою.

Україна оцінює загальні втрати російських військових від початку повномасштабної війни у понад 1,5 мільйона осіб. Водночас незалежні оцінки західних аналітичних центрів є дещо нижчими.

Ще 18 місяців бойових дій можуть призвести до понад 765 тисяч додаткових російських втрат. Водночас глава ГУР заявив, що значні втрати впливають і на моральний стан російського суспільства та військових.

Бойовий дух дуже низький, тому що ніхто не хоче воювати. Настрої серед російського населення теж пригнічені: більшість людей насправді не хочуть війни,

– каже він.

Іващенко також різко висловився щодо готовності російського керівництва продовжувати війну.

"Робіть висновки самі про людину, яка хоче вбивати інших людей і захоплювати їхні території", – зазначив генерал.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявляв, що Росія щомісяця зазнає значних втрат у живій силі. Йдеться приблизно про 30 тисяч російських військових убитими та важко пораненими щомісяця.