Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні.
Що сказав Зеленський про втрати Росії у війні?
Під час зустрічі з канадським колегою глава держави підкреслив, що поточна ситуація на лінії бойового зіткнення залишається достатньо сильною для українських сил.
Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових убитими та важко пораненими,
– зазначив президент України.
Водночас сторони детально обговорили чергову ескалацію з боку агресора, зокрема застосування реактивних ударних безпілотників Shahed.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За словами українського лідера, російські війська свідомо атакують цивільну інфраструктуру, включаючи торговельні центри, пасажирські потяги та об'єкти енергетики. Крім того, противник не полишає спроб блокувати українські морські порти.
У цьому контексті слід згадати, зокрема, й нещодавній обстріл іноземного судна на Одещині, унаслідок чого загинули двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану.
Про що ще говорили в Канаді?
Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство та домовилися посилити співпрацю у сфері оборони й безпеки.
Крім того, Україна та Канада погодили Drone Deal. Оттава також готова надати свої технології для європейської антибалістичної програми FREYJA.