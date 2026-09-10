Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні.

Що сказав Зеленський про втрати Росії у війні?

Під час зустрічі з канадським колегою глава держави підкреслив, що поточна ситуація на лінії бойового зіткнення залишається достатньо сильною для українських сил.

Росія щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових убитими та важко пораненими,

– зазначив президент України.

Водночас сторони детально обговорили чергову ескалацію з боку агресора, зокрема застосування реактивних ударних безпілотників Shahed.

За словами українського лідера, російські війська свідомо атакують цивільну інфраструктуру, включаючи торговельні центри, пасажирські потяги та об'єкти енергетики. Крім того, противник не полишає спроб блокувати українські морські порти.

У цьому контексті слід згадати, зокрема, й нещодавній обстріл іноземного судна на Одещині, унаслідок чого загинули двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану.

Про що ще говорили в Канаді?

Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали Декларацію про 100-річне партнерство та домовилися посилити співпрацю у сфері оборони й безпеки.

Крім того, Україна та Канада погодили Drone Deal. Оттава також готова надати свої технології для європейської антибалістичної програми FREYJA.