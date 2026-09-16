Він закликав росіян активно брати участь у псевдовиборах. Про це воєнний злочинець сказав під час відеозвернення.

Що сказав Путін?

Російський диктатор заявив, що "вибори" продемонструють, що нікому не вдасться розколоти Росію зсередини, підірвати її державність та систему. Путін переймається за явку на псевдовиборах. Очільник Кремля назвав участь у них – загальним внеском у "перемогу" Росії. Водночас він забув уточнити, в чому саме вона проявляється.

Очільник Кремля зазначив, що псевдовибори пройдуть у встановлені терміни та з дотриманням всіх законів.

Переконаний, що спираючись на вашу підтримку перемогу отримають найдостойніші, компетентні кандидати, справжні патріоти Росії, ті, хто не підведе, хто справою довів відданість Батьківщині, готовність служити нашому народу, захищати країну від будь-яких загроз,

– заявив Путін.

Що Путін сказав про війну?

Диктатор назвав військовослужбовців, які щодня здійснюють воєнні злочини проти українців – прикладом для всієї країни. Він назвав виборчу кампанію значущою та визначальною.

Очільник Кремля також підкреслив, що "вибори" приходять в умовах війни, яку він назвав "СВО". Окрім того, Путін наголосив на порушеннях міжнародного права, з якими відбудеться "голосування". Воєнний злочинець заявив, що у псевдовиборах до Держдуми вперше візьмуть участь жителі окупованих Кремлем територій України.