Южная Корея начала демонтировать громкоговорители на границе с КНДР, которые годами транслировали антисеверокорейскую пропаганду. В Сеуле говорят, что это жест доброй воли и попытка снизить напряжение в отношениях с Пхеньяном.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей, которые использовались для трансляции антисеверокорейских сообщений вдоль демилитаризованной зоны.

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Сеул остановил трансляции против Ким Чен Ына

В Сеуле объяснили, что этот шаг является частью более широкой инициативы новоизбранного президента Ли Чжэ Мюна, направленной на снижение напряжения в отношениях с КНДР.

После вступления Ли в должность в июне этого года его администрация сразу прекратила трансляции, в которых критиковался режим Ким Чен Ына. Теперь власти решили полностью убрать оборудование, позволявшее распространять пропаганду через громкоговорители, с пограничных позиций.

Это практическая мера, направленная на ослабление напряженности между Югом и Севером,

– говорится в сообщении министерства.

В то же время в Северной Корее на эти сигналы не отреагировали положительно. Пхеньян уже заявил, что не заинтересован в переговорах с Южной Кореей, несмотря на мирные инициативы Сеула.