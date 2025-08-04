Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Южная Корея начала демонтаж громкоговорителей, которые использовались для трансляции антисеверокорейских сообщений вдоль демилитаризованной зоны.
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Сеул остановил трансляции против Ким Чен Ына
В Сеуле объяснили, что этот шаг является частью более широкой инициативы новоизбранного президента Ли Чжэ Мюна, направленной на снижение напряжения в отношениях с КНДР.
После вступления Ли в должность в июне этого года его администрация сразу прекратила трансляции, в которых критиковался режим Ким Чен Ына. Теперь власти решили полностью убрать оборудование, позволявшее распространять пропаганду через громкоговорители, с пограничных позиций.
Это практическая мера, направленная на ослабление напряженности между Югом и Севером,
– говорится в сообщении министерства.
В то же время в Северной Корее на эти сигналы не отреагировали положительно. Пхеньян уже заявил, что не заинтересован в переговорах с Южной Кореей, несмотря на мирные инициативы Сеула.