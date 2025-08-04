Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Південна Корея розпочала демонтаж гучномовців, які використовувалися для трансляції антипівнічнокорейських повідомлень уздовж демілітаризованої зони.

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Сеул зупинив трансляції проти Кім Чен Ина

У Сеулі пояснили, що цей крок є частиною ширшої ініціативи новообраного президента Лі Чже Мюна, спрямованої на зниження напруги у відносинах із КНДР.

Після вступу Лі на посаду в червні цього року його адміністрація відразу припинила трансляції, в яких критикувався режим Кім Чен Ина. Тепер влада вирішила повністю прибрати обладнання, що дозволяло поширювати пропаганду через гучномовці, з прикордонних позицій.

Це практичний захід, спрямований на послаблення напруженості між Півднем і Північчю,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Водночас у Північній Кореї на ці сигнали не відреагували позитивно. Пхеньян вже заявив, що не зацікавлений у переговорах із Південною Кореєю, попри мирні ініціативи Сеула.