Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap. Наразі є інформація про 10 загиблих та 9 зниклих безвісти людей, найбільше – у південному повіті Санчхон.

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Що відомо про зливи в Південній Кореї?

Влада зареєструвала 1 920 випадків затоплення доріг, зсувів ґрунту та руйнування громадських об'єктів, а також 2 234 випадки пошкодження приватної власності – будівель і сільськогосподарських угідь.

Зокрема, лише в повіті Санчхон 6 загиблих і 7 зниклих безвісти, однак рятувальні роботи там досі тривають, тож кількість жертв може збільшитися.

У деяких районах випало понад 40 відсотків середньорічної кількості опадів. Наприклад, з середи, 16 липня, у Санчхоні – 793,5 міліметра опадів, в сусідньому повіті Хапчхон – 699 міліметра, а в Хадоні – 621,5 міліметра.

Накази про евакуацію видали для 7 029 мешканців з 4 995 домогосподарств, при цьому понад 2 800 осіб досі не можуть повернутися додому.

Нагадаємо, нещодавно після аномальної спеки повінь унаслідок сильних дощів накрила Іспанію. Постраждав регіон Каталонія – у місті Кубеляс за 50 кілометрів від Барселони зникли безвісти 2 людини, що переходили міст і впали в річку Фойш.