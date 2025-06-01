В Иране горит крупнейшее в мире месторождение природного газа: видео пожара

В Иране пылает месторождение природного газа. По данным СМИ, пожар вспыхнул после удара израильского дрона.

Речь идет о Южном Парсе – крупнейшем в мире месторождении природного газа. О пожаре на нем сообщают иранские государственные СМИ, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Пылает Южный Парс

Видеозаписи, распространяющиеся в соцсетях и были геолокализованы CNN, показывают масштабное возгорание и столбы дыма, которые поднимаются с газового месторождения в провинции Бушер на юге Ирана.

По данным иранских СМИ, месторождение подверглось удару израильского дрона.

Пожар на месторождении: смотрите видео

Заметим, что месторождение расположено в Персидском заливе на границе территориальных вод Ирана и Катара. Оно делится между Ираном (где оно называется "Южный Парс") и Катаром (где его часть известна как Северное куполообразное месторождение).

Месторождение содержит около 10% мировых запасов природного газа – более 50 триллионов кубометров. Иранская часть Южного Парса разделена на более 20 фаз освоения. Каждая фаза отвечает за отдельную часть добычи, транспортировки или переработки газа.

Южный Парс является ключевым источником энергии для Ирана и основой для экспорта газа и производства электроэнергии.

Напомним, что Иран рассматривает возможность блокады Ормузского пролива, что может привести к повышению цен на нефть.