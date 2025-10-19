В Польше готовятся к потенциальной войне с Россией и обучают гражданских обороне. В нескольких городах обустроены места, где люди могут пройти курсы выживания. Их также приглашают посетить стрелковые полигоны и военные учебные программы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Считается, что именно в Польше может развернуться линия фронта, если Россия нападет на НАТО.

Как в Польше готовят население к войне?

Правительство в Польше решило расширить базовую военную подготовку. К учениям будут привлекать в основном мужчин. На курсы Варшава может потратить около 4,5% ВВП, что залановані для обороны.

Немало поляков действительно обращаются в соответствующие организации, чтобы пройти военную подготовку.

Необходимым во время войны навыкам обучают в Польской сети выживальщиков, стрелковых клубах, военных училищах и волонтерских формированиях. По словам основателя Польской сети выживальщиков Петра Чурилло, уже десятки тысяч людей на занятиях отрабатывают партизанские и оборонительные навыки.

Увеличилось количество желающих получить тактические навыки, в частности по стрельбе, после начала полномасштабного вторжения России и недавних инцидентов с проникновением беспилотников на польскую территорию.

Некоторые организации также тренируют молодежь, например Związek Strzelecki в Лодзи, где проходят курсы по самообороне и первой медицинской помощи.

Для каких стран НАТО угроза войны повышена?

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что наиболее вероятно, что Владимир Путин мог бы начать агрессию против стран Балтии. Однако почти вся российская армия вовлечена в войну в Украине, поэтому в ближайшее время оккупанты не смогут никуда больше двигаться.

Польша давно готовится к войне с Россией