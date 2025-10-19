У Польщі готуються до потенційної війни з Росією та навчають цивільних оборони. В кількох містах облаштовані місця, де люди можуть пройти курси виживання. Їх також запрошують відвідати стрілецькі полігони та військові навчальні програми.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Telegraph. Вважається, що саме в Польщі може розгорнутися лінія фронту, якщо Росія нападе на НАТО.

Як у Польщі готують населення до війни?

Уряд у Польщі вирішив розширити базову військову підготовку. До навчань залучатимуть здебільшого чоловіків. На курси Варшава може витратити близько 4,5% ВВП, що залановані для оборони.

Немало поляків дійсно звертаються до відповідних організацій, щоб пройти військову підготовку.

Необхідним під час війни навичкам навчають у Польській мережі виживальників, стрілецьких клубах, військових училищах і волонтерських формуваннях. За словами засновника Польської мережі виживальників Пьотра Чурілло, вже десятки тисяч людей на заняттях відпрацьовують партизанські та оборонні навички.

Побільшало охочих отримати тактичні навички, зокрема зі стрільби, після початку повномасштабного вторгнення Росії та недавніх інцидентів з проникненням безпілотників на польську територію.

Деякі організації також тренують молодь, наприклад Związek Strzelecki у Лодзі, де відбуваються курси із самооборони та першої медичної допомоги.

Для яких країн НАТО загроза війни підвищена?

Полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що найбільш імовірно, що Володимир Путін міг би почати агресію проти країн Балтії. Однак майже вся російська армія залучена до війни в Україні, тож найближчим часом окупанти не зможуть нікуди більше рухатися.

Польща давно готується до війни з Росією