Голова Центру політичних студій "Доктрина", політолог-міжнародник Ярослав Божко розповів в етері 24 Каналу, що подібна позиція є недооцінкою сил ворога. Однак, він припустив, що такі слова генсека НАТО могли прозвучати лише для того, аби вплинути на суспільну думку на Заході, тобто, щоб заспокоїти там людей.

Що означають слова Рютте про Росію?

Ярослав Божко зауважив, що на Заході з'явилось певне напруження через дії росіян. Мовиться про безпілотники, які перетинають повітряний простір країн Альянсу.

Якщо сказати західній людині, що у неї завтра війна з Росією, то далеко не кожна людина буде готуватися до цього. Багато хто буде впадати в паніку. Я думаю, Рютте мав на меті запобігти цій паніці,

– припустив він.

Однак політолог-міжнародник зауважив, як би не ставились до військових спроможностей Росії на Заході, але росіяни мають певну кількість досвідчених військових, які можуть ефективно виконувати бойові завдання.

Звісно, Кремль має немало проблем в армії, але навіть застаріла зброя, яка стріляє і може завдавати удари – становить загрозу.

Окрім всього іншого, Заходу потрібно більше засобів, більше війська і більше перейняти в України бойового досвіду, щоб наздогнати росіян по спроможності. Це не стосується флоту чи авіації, але Росія лідирує над Заходом у піхоті, у БпЛА, у досвіді танкових і механізованих військ,

– сказав Ярослав Божко.

За його словами, очевидно, що Росія має бойовий досвід, який є найбільш передовим у світі, так само як і Україна. Західні ж війська такого бойового досвіду не мають, адже їхні уміння переважно теоретичні.

Якби гіпотетично розпочалась війна між Росією і Заходом, то у росіян була б перевага у кращій підготовці піхоти, застосуванні РЕБ, БпЛА та інших засобів.

Останні заяви Рютте: коротко