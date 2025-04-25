Тогда вся конструкция посыплется: что изменится для Путина, если США признают Крым российским

Американский президент якобы считает, что в рамках мирного соглашения незаконно аннексированный Крымский полуостров должен остаться за Россией. Однако если же США признают Крым российским, всю систему санкций придется пересматривать и утверждать новыми документами.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Олег Саакян. Он добавил, Крым – это единственное, что Дональд Трамп реально может предложить Владимиру Путину. Но для Трампа проблема заключается в том, что большинство в США поддерживает Украину

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Как "крымский вопрос" может отменить санкции

Политолог также отметил, что такое решение по Крыму будет означать одностороннее изменение международно признанных границ Украины со стороны США – это противоречит международному праву и может стать основанием для разрыва дипломатических отношений.

Поэтому Трамп стремится переложить ответственность на Украину и Европу. А сам скажет, что молчит: "Я сделал это, чтобы остановить кровопролитие. Кто-то должен был принять трудное решение, чтобы прекратить бойню",

– подытожил Саакян.

Он пояснил, что Трамп действует так, чтобы те, кто поддерживает Украину, не требовали его импичмента и не обвинили в международном преступлении и предательстве интересов США. Если он сделает такой шаг без договоренностей о прекращении огня, начнется политический кризис. Тогда ему не будет что предложить Путину.

Именно поэтому возникают заявления, что якобы от Украины никто не требовал признавать Крым. Но требовали, чтобы она согласилась, что США признают Крым российским. Это важно для России, потому что с Крымом связаны большинство американских санкций. Ведь первое нарушение территориальной целостности – аннексия, которую Россия назвала "присоединением", – произошло именно в Крыму.

Большинство санкций вводили именно из-за Крыма и со временем только усиливали. Если же США признают Крым российским, всю систему санкций придется пересматривать и утверждать новыми документами. В нынешних условиях, при Трампе, этого никто не будет делать. Поэтому санкционная система развалится. Даже если кое-что останется формально, на практике она не будет работать.

Так, Россия сможет выйти из изоляции и действительно сбросить значительную часть санкций. Поэтому и ведутся сейчас такие ожесточенные споры вокруг Крыма. Но в целом мы уже на финальном этапе. С начала было понятно, что это лишь имитация,

– сказал Саакян.

Он добавил, что этот переговорный процесс "мертворожденный", потому что нет общей основы для компромисса. Ни одна сторона не готова капитулировать под давлением. Ни Украина, ни Россия не намерены сдаваться. Для этого не нужны никакие соглашения. Пространства для компромисса нет. И Трамп своими решениями не может это изменить.

Риторика Трампа – не в поддержку Украины

По его словам, суть предложенного "перемирия" сводится к тому, что Украина должна уступить, потому что Россия вроде бы готова не захватывать всю территорию страны.

"Трамп четко и однозначно высказался. Ранее эти мысли звучали лишь отрывками. Например, он говорил, что Россия использует только 20% своей силы. Говорил, что наступление на Сумы – это ошибка, фактически оправдывая действия России. А еще заявлял, что воевать с тем, кто в двадцать раз сильнее, – это бессмысленно", – рассказал Саакян.

Также, по словам политолога, Трамп писал, что во время аннексии Крыма не прозвучало ни одного выстрела, мол, все произошло без сопротивления, ведь там и раньше были российские военные базы. Это демонстрирует, что Трамп мыслит в рамках российской пропаганды. Он воспроизводит их фразы, логику и видение мира. Неудивительно, что для него главным критерием является сила: сильнейший прав.

Вот почему он говорит: "Россия в двадцать раз сильнее – почему вы сопротивляетесь? Сдавайтесь". Ему безразлично, что это означает уничтожение Украины. Мы уже видим последствия "сдачи" на примере оккупированных территорий,

– подчеркнул Саакян.

Он также отметил, что Трамп не стремится к миру. Его цель – сделать Россию своим младшим союзником в противостоянии с Китаем. Это для него проявление личной силы и влияния.