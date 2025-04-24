Что сказал Трамп о России
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Уступка России в том, что она останавливает войну, а не забирает всю Украину, – Трамп
Основные тезисы
- Дональд Трамп заявил, что уступка со стороны России заключается в остановке войны и отказе от захвата всей Украины.
- Трамп отрицает отсутствие давления США на Россию, утверждая, что США оказывают значительное давление.
Дональд Трамп снова сделал противоречивые заявления о войне в Украине. На этот раз он высказался относительно уступок, которые сделала или сделает Россия.