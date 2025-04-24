Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа 24 квітня.

Дивіться також Ультиматум США Україні та новий план: хто зірвав переговори в Лондоні і як Америка "вмиває руки"

Що сказав Трамп про Росію

Заяви президента США контроверсійні.

Поступка Росії – це припинення війни і відмова від захоплення всієї України. Те, що Росія не захопила всю Україну, – це велика поступка,

– дослівно сказав він.

Водночас на запитання журналіста, чому США більше не тиснуть на Росію, Трамп заперечив це.

"Ви не уявляєте, який я тиск чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію", – повідомив він.

Заява Трампа про те, що Росія пішла на поступки: дивіться відео

Президент США прокоментував своє звернення до Путіна "Володимире, зупинись!"

"Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був невдоволений цим. Ми в розпалі розмов про мир, і ракети були запущені. Мене це не влаштовувало".

Водночас Володимир Зеленський закликав не обманюватися словами Росії про дружбу. Адже Росія завжди хотіла знищити Америку – ще з часів СРСР.

А ЗМІ повідомляють, що Віткофф вимагатиме від Путіна забути про демілітаризацію України.