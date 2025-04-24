Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського Бену Шапіро.

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Що сказав Зеленський про небезпеку від Росії для США

За словами українського президента, антиамериканські настрої у Росії були ще за СРСР. Але зараз Кремль змінив риторику і може ввести в оману американців. Тож треба бути пильними.

Ми народилися у Радянському Союзі. У нас все це було у школах. Це політика Радянського Союзу. Ми боремося за ваші права так само, як і за свої,

– підкреслив Зеленський.