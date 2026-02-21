У ЕС есть рецепт, как заставить Путина проиграть, – The Telegraph

К четвертой годовщине полномасштабной войны на Западе рассуждают, как помочь Украине – и как сделать так, чтобы Путин не пошел дальше. Рецепт есть.

Об этом сообщает The Telegraph. Обозреватель издания Чарльз Мур, который посещает Украину ежегодно после вторжения, рассказал: видел ухудшение настроений украинцев, но не крах их воли.

Как Европа может остановить Путина?

The Telegraph подчеркивает: несмотря на риторику Путина в стиле "деды воевали", война против Украины не стала для России повторением Второй мировой. За четыре года войны – даже если учесть захват Крыма в 2014 году – территориальные достижения России значительно меньше.

Этот результат – нет, отсутствие результата – настолько унизителен, что Путин считает, что его единственный шанс – это сохранить свою перегретую, инфляционную военную экономику и продолжать борьбу. Если бы он сейчас отступил, все вопросы без ответов навалились бы на него дома. Как вы допустили такую военную некомпетентность? Почему наши сыновья должны были умирать? За что мы подверглись стольким санкциям и такому оттоку талантов и денег? Что вы нам дали своим покорением нашему давнему противнику, Китаю?

– перечислил журналист.

В то же время Украина продемонстрировала миру то, чего от нее не ожидали. Она сдерживала мировую ядерную державу, которую поддерживала другая ядерная держава (Китай). И, фактически не имея флота в привычном понимании, смогла сдерживать Черноморский флот России.

Украина – единственная полностью европейская страна, которая участвовала в масштабной европейской войне с 1945 года. Она стала самой мощной военной державой на нашем континенте. (...) Украина является самой изобретательной военной державой современности. Рядом с ней Путин и его лейтенанты выглядят медленными и негибкими,

– акцентирует СМИ.

Однако обозреватель подчеркнул: Путину удается убедить Трампа в своей правоте – по крайней мере навязать ему свое видение войны в Украине.

"Путин достиг большего успеха вне передовой, в войне иностранных взглядов. Его важнейшее преимущество заключается в том, что он знает, чего хочет, тогда как государства НАТО, которые представляют демократии, имеют довольно расплывчатые цели, противоречивое электоральное давление и короткую продолжительность концентрации внимания", – написал Чарльз Мур.

Но есть и позитив: россияне имеют грозных врагов в лице Польши, стран Балтии и Скандинавии. В Великобритании бывшие руководители оборонных ведомств призвали Стармера к перевооружению, "чтобы предотвратить европейскую войну".

Согласно новым договоренностям, Приоритетный перечень потребностей Украины (PURL) позволяет европейским странам – членам НАТО закупать и передавать Украине необходимое оборудование из Америки, которое Европа пока не производим самостоятельно. В наших силах заставить Россию проиграть, без еще четырех лет кровопролития,

– выразил уверенность обозреватель The Telegraph.

Что такое PURL? У программе Prioritized Ukraine Requirements List участвуют несколько стран. Инициативу начали США и НАТО. Америка поставляет вооружение и оборудование, а финансируют это члены и партнеры Альянса.

Чем меньше российских солдат, тем меньше возможностей у врага воевать

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в разговоре с 24 Каналом заявил: рано или поздно российские семьи откажутся отправлять своих сыновей на фронт. И большие "подъемные" здесь уже не помогут. Именно этого и боится Путин.