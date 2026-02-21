Про це повідомляє The Telegraph. Оглядач видання Чарльз Мур, який відвідує Україну щороку після вторгнення, розповів: бачив погіршення настроїв українців, але не крах їхньої волі.

The Telegraph підкреслює: попри риторику Путіна в стилі "діди воювали", війна проти України не стала для Росії повторенням Другої світової. За чотири роки війни – навіть якщо врахувати захоплення Криму в 2014 році – територіальні здобутки Росії значно менші.

Цей результат – ні, відсутність результату – настільки принизливий, що Путін вважає, що його єдиний шанс – це зберегти свою перегріту, інфляційну військову економіку та продовжувати боротьбу. Якби він зараз відступив, усі питання без відповідей навалилися б на нього вдома. Як ви допустили таку військову некомпетентність? Чому наші сини мали помирати? За що ми зазнали стількох санкцій і такого відтоку талантів і грошей? Що ви нам дали своїм підкоренням нашому давньому супротивнику, Китаю?

– перелічив журналіст.

Водночас Україна продемонструвала світові те, чого від неї не очікували. Вона стримувала світову ядерну державу, яку підтримувала інша ядерна держава (Китай). І, фактично не маючи флоту в звичному розумінні, змогла стримувати Чорноморський флот Росії.

Україна – єдина повністю європейська країна, яка брала участь у масштабній європейській війні з 1945 року. Вона стала найпотужнішою військовою державою на нашому континенті. (...) Україна є найвинахідливішою військовою державою сучасності. Поряд з нею Путін та його лейтенанти виглядають повільними та негнучкими,

– акцентує ЗМІ.

Проте оглядач підкреслив: Путіну вдається переконати Трампа в своїй правоті – принаймні нав'язати йому своє бачення війни в Україні.

"Путін досяг більшого успіху поза передовою, у війні іноземних поглядів. Його найважливіша перевага полягає в тому, що він знає, чого хоче, тоді як держави НАТО, які представляють демократії, мають досить розпливчасті цілі, суперечливий електоральний тиск і коротку тривалість концентрації уваги", – написав Чарльз Мур.

Але є і позитив: росіяни мають грізних ворогів в особі Польщі, країн Балтії і Скандинавії. У Великій Британії колишні керівники оборонних відомств закликали Стармера до переозброєння, "щоб запобігти європейській війні".

Згідно з новими домовленостями, Пріоритетний перелік потреб України (PURL) дозволяє європейським країнам – членам НАТО закуповувати та передавати Україні необхідне обладнання з Америки, яке Європа наразі не виробляємо самостійно. У наших силах змусити Росію програти, без ще чотирьох років кровопролиття,

– висловив упевненість оглядач The Telegraph.

Що таке PURL? У програмі Prioritized Ukraine Requirements List беруть участь декілька країн. Ініціативу започаткували США та НАТО. Америка постачає озброєння та обладнання, а фінансують це члени та партнери Альянсу.

Що менше російських солдатів, то менше можливостей у ворога воювати

Генерал армії США у відставці Девід Петреус у розмові з 24 Каналом заявив: рано чи пізно російські родини відмовляться відправляти своїх синів на фронт. І великі "підйомні" тут уже не допоможуть. Саме цього і боїться Путін.