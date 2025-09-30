Владимир Путин своими провокационными действиями испытывает НАТО, и в частности Дональда Трампа. Однако Запад может несколькими решительными шагами заставить Кремль осознать, что если война будет продолжаться – то ее стоимость для России будет только расти.

Бывший посол Соединенных Штатов Америки в Украине Стивен Пайфер в интервью 24 Каналу подчеркнул, что перед Путиным должен встать вопрос, способен ли он выдерживать постоянное экономическое давление и готов ли платить сверхвысокую цену для реализации своих агрессивных планов.

Почему дипломатия Трампа движется к провалу?

Сейчас все обсуждают последние заявления американского президента. Как вы оцениваете изменение позиции Трампа от призывов к переговорам к решительной поддержке полного возвращения территории Украины? Стоит ли больше обращать внимание на то, что Трамп изменил не только риторику в отношении Украины, но и тональность своих высказываний о Путине?

Я считаю, что изменение риторики президента Трампа – это положительный сигнал. По моему мнению, это свидетельствует о том, что его разочарование растет. Кажется, он уже пять раз устанавливал дедлайны для Путина, чтобы он изменил курс и попытался завершить войну против Украины. Каждый раз Россия не меняла поведение, она не делала ничего.

Поэтому, думаю, Трамп разочарован. Изменение риторики – это шаг в правильном направлении. Но главный вопрос, на который пока нет ответа, заключается в том, намерен ли президент США подкрепить смену риторики реальными действиями. Ведь есть вещи, которые он должен сделать, чтобы помочь Украине, а также усилить давление на Кремль, заставив его вести переговоры добросовестно с целью поиска решения. Сейчас мы этого не знаем.

Какие решения вы видите на этом этапе? Какие конкретные шаги могли бы быть?

Одним из таких шагов могло бы стать усиление санкций против России, чтобы увеличить давление на их экономику. Это можно сделать, ограничив доходы, которые Россия получает от продажи нефти за границу.

Также стоит закрыть лазейки, через которые значительное количество американских и западных высокотехнологичных товаров все еще попадает в Россию. Часто это происходит через "третьи страны". Закрытие этих каналов существенно повлияет на российскую экономику.

Трамп мог бы обратиться к Конгрессу с просьбой о прямом финансировании для поставки оружия Украине вместо передачи его через Европу. Такие действия заставили бы Путина осознать, что если война будет продолжаться, то цена для России будет только расти.

Есть вещи, которые он мог бы сделать. Есть вещи, которые были очевидными и которые он мог сделать в любой момент в течение последних 6 – 7 месяцев. Но, кажется, он неохотно идет на это. Я надеюсь, что Трамп будет действовать, чтобы усилить давление на Кремль, но боюсь, что он может занять другую позицию.

Вы могли заметить его недавнее заявление о том, что главное бремя решения ситуации лежит на Украине и Европе. Боюсь, он может просто признать поражение дипломатии. Надеюсь, что ошибаюсь, но именно на это похоже.

Согласны ли вы с тем, что у Трампа нет никакого желания вводить санкции против России?

Мы сейчас видим, как он, находясь на посту почти 5 месяцев, говорит об усилении санкций и последствиях для России, если она не изменит свой курс. Но каждый раз, когда Россия нарушает дедлайн, Трамп не применяет никаких наказаний. Это не тот подход, который следует применять к Кремлю.

Владимир Путин, каждый раз слыша угрозы от Трампа, просто не обращает на это внимания, потому что раньше Дональд Трамп никогда не подкреплял свои слова конкретными действиями. Это прискорбно, ведь это ослабляет авторитет американской дипломатии. Это заставляет Трампа выглядеть слабым игроком на международной арене.

Я считаю, что если бы Трамп был готов использовать свое влияние, он бы достиг цели – нашел решение для окончания войны между Россией и Украиной. Но он не использует тот рычаг, который у него есть, чтобы заставить Россию изменить свою позицию. И поэтому его дипломатия движется к провалу.

Как бы вы оценили нынешнее состояние дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном на этом этапе развития событий? После скандала в Овальном кабинете, недавней встречи Дональда Трампа, европейских лидеров и Зеленского, мы видим не только присутствие украинского президента в Нью-Йорке, но и встречу Мелании Трамп с первой леди Украины. Как бы вы оценили ситуацию сейчас?

После инцидента в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда президента Зеленского поставили в неудобное положение, ситуация на высоком уровне между Вашингтоном и Киевом значительно улучшилась. Трамп сделал несколько позитивных шагов.

Во-первых, он согласился продать вооружение НАТО, которое потом может быть передано Украине. Это шаг вперед, но менее выгодный по сравнению с предыдущей администрацией, которая получила от Конгресса 80 миллиардов долларов помощи Украине.

Во-вторых, у нас до сих пор нет полного понимания того, что произошло после встречи в августе между Трампом, Зеленским и еще семью европейскими лидерами. Тогда обсуждался вопрос о том, что Великобритания и Франция могут сформировать "коалицию желающих", которая развернет войска на территории Украины. И хотя Трамп заявил, что американские военные не будут участвовать, он сказал, что может поддержать эту коалицию американской авиацией.

Этот вопрос до сих пор не решен. Я предполагаю, что его обсуждают, но с августа 2025 года мы не слышали ничего нового.

Есть 2 ключевые цели российских провокаций в Европе

Перейдем к вопросу о России и ее провокации в воздушном пространстве европейских стран. Это происходит почти каждую неделю. Последний подобный инцидент произошел в Дании, перед этим в Литве, а также ранее случались случаи в Польше. Как бы вы оценили реакцию НАТО на многочисленные случаи нарушения воздушного пространства со стороны России?

Меня действительно удивляет, что количество таких нарушений значительно возросло после встречи на Аляске между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это испытание не только НАТО, но и самого Трампа. И я считаю, что НАТО должно дать более решительный ответ, чем тот, который мы видели до сих пор.

В начале сентября 2025 года 19 дронов залетели на территорию Польши. Один или два – это могла бы быть ошибка, случайность. Но 19 – это спланированная операция. Для чего? НАТО проходит испытание и должно дать более жесткий ответ.

То, что сейчас делают россияне, является опасным. Но это становится еще опаснее, если они считают, что им все сойдет с рук. Тогда могут появиться новые провокации, что приведут к нежелательному прямому столкновению.

Возникает дополнительный вопрос. Это тестирование на что? На способность реагировать, защищаться?

Я считаю, что есть две основные цели. Первая – это сбор информации. Такие полеты проверяют эффективность противовоздушной обороны НАТО и ее способность отслеживать дроны и истребители.

А вторая цель – попытка показать слабость НАТО, продемонстрировать, что Россия может осуществлять такие провокации и оставаться безнаказанной. Как по мне, НАТО должно объединиться и выработать более жесткий ответ, чтобы остановить эти провокации. Потому что если этого не сделать, они только будут продолжаться и могут стать еще опаснее.

Как ЕС может заставить Путина пересмотреть отношение к войне?

В украинских социальных сетях активно распространяется информация о вторжении России в воздушное пространство европейских стран. Люди опасаются, что после этого европейские лидеры прекратят помогать Украине, потому что начнут перевооружаться и тратить средства на собственную оборону. Что вы думаете по этому поводу?

Честно говоря, я не разделяю эти опасения. Меня очень поразила реакция Европы в поддержку Украины. Если бы в феврале 2022 года мне сказали, что в конце 2025 года поддержка Украины ослабнет, я бы предположил, что это произойдет со стороны Европы, а не Соединенных Штатов Америки.

К сожалению, я хотел бы, чтобы было иначе, но вижу, что американская поддержка Украины является слабой. В то же время мне кажется, что европейцы уже осознали, что то, что происходит в Украине, имеет прямое значение для их безопасности.

Европейские лидеры понимают, что победа России в Украине сделает ее значительно опаснее для НАТО. Поэтому я уверенно могу сказать, что европейцы готовы продолжать поддержку Украины. Они готовы делать это даже в том случае, если Дональд Трамп решит фактически вывести Соединенные Штаты Америки из этой игры.

Как по мне, сейчас европейцы уже рассматривают возможность использования замороженных российских активов. Существует достаточно разумный план, который сейчас обсуждают, и который позволил бы сделать значительную часть этих средств доступной для Украины. Это чрезвычайно важно.

Если Украина получит эти средства, она будет знать, что в течение следующих нескольких лет у нее будут ресурсы для закупки вооружения, необходимого для продолжения обороны. Это был бы очень важный сигнал для Кремля.

Если Владимир Путин осознает, что в течение следующих 3 – 5 лет Украина сможет вооружаться и продолжать защищаться, тогда ему придется спросить себя, готов ли он выдержать постоянное экономическое давление. Но еще важнее, готов ли платить цену в виде 300 – 500 тысяч российских солдат, убитых и раненых ежегодно. Именно это может изменить подход Кремля.

Господин Пайфер, считаете ли вы, что многие друзья Путина на самом деле не хотят, чтобы он победил в войне против Украины?

А о каких именно друзьях мы говорим?

Например, Китай.

Как по мне, Китай, поддерживая Россию, пытается играть в очень тонкую игру, потому что ему выгодно ее продолжать. Думаю, расчет у Пекина такой: чем больше США и Запад будут отвлекать внимание на поддержку Украины – тем меньше давления Запада будет на Китай.

Но в то же время китайцы стараются действовать так, чтобы не вызвать слишком негативной реакции со стороны европейцев или американцев. Ежегодная торговля Китая с Россией составляет около 200 миллиардов долларов, с США – 600 миллиардов и столько же с Европой.

Поэтому Китай пытается найти путь, который позволит балансировать. С другой стороны, если Путин примет решение завершить войну, я не думаю, что Китай этому будет препятствовать.

Мог ли Келлог изменить мнение Трампа о войне?

В середине сентября Кит Келлог находился в Киеве на конференции "Ялтинская европейская стратегия", где открыто заявил, что он и его генералы четко сообщили Трампу, что Россия на самом деле не побеждает на поле боя. Могло ли это заявление повлиять на позицию президента США, которую мы видим сейчас?

Во-первых, хочу сказать, что я полностью согласен с генералом Келлогом. Через несколько дней я выступлю с докладом, где опровергну миф о победе России на поле боя. Россия сегодня контролирует около 19% территории Украины. Это на треть меньше, чем в марте 2022 года. За это россияне заплатили ужасную цену – более одного миллиона убитых и раненых в боях солдат.

Я смотрю на это и вижу, что хотя Россия и достигла некоторых незначительных успехов, – они были очень медленными и чрезвычайно дорогими. Поэтому нельзя утверждать, что Россия выигрывает эту войну. А вот влияет ли это на взгляды президента Трампа, я не уверен. Мне очень сложно понять, как Трамп принимает свои решения, потому что трудно увидеть, есть ли там стратегия или план.

Все похоже на то, будто он руководствуется интуицией, которая меняется ежедневно. Если посмотреть на его противоречивые заявления, то, что он сказал на Аляске после встречи с Путиным, и то, что он сказал через 3 дня после встречи с Зеленским и европейскими лидерами, – это совершенно разные вещи. Стратегии нет, и поэтому трудно понять, как убедить его действовать стратегически.

Рискнет ли Россия применить ядерное оружие?

Позвольте мне обратиться к другому заявлению генерала Кита Келлога. Он призвал не бояться российской армии, потому что "если Путин бряцает ядерным оружием, напомните ему, что США, Великобритания и Франция также являются ядерными державами и могли бы задать им взбучку". Можно ли считать это заявление источником уверенности в противостоянии с Россией?

Нет. Безусловно, Россия имеет большой ядерный арсенал, но россияне не сумасшедшие. Я считаю, что в Москве существует базовое понимание, что если применить ядерное оружие – это означает открыть ящик Пандоры. Последствия будут непредсказуемыми, жестокими и потенциально катастрофическими, в том числе для самой России. Думаю, что россияне это понимают.

Мне было интересно наблюдать, что период максимальной ядерной угрозы со стороны России пришелся на сентябрь 2022 года после того, как Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, хотя российская армия не контролировала всю территорию ни одной из них.

Тогда Путин заявил, что Россия применит все силы для защиты этих территорий. В правительстве США оценивали вероятность применения Россией тактического ядерного оружия в Украине в 50%. Но этого не произошло. Я считаю, что для этого есть несколько причин.

Украинское правительство четко заявило, что это экзистенциальная борьба, и Украина будет воевать до конца. Запад, в частности США, Великобритания и Франция, передал России частные предупреждения о серьезных последствиях применения ядерного оружия. Китай, Индия и другие страны Глобального Юга также предупредили Россию, что она не может этого делать.

Через месяц после сентября 2022 года Путин на форуме на Валдае заявил, что Россия не угрожает ядерным оружием, мол, это западная пропаганда. Через неделю после этого Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о недопущении ядерной войны, и примерно 95% его содержания соответствовало тому, что я лично хотел бы услышать от российской стороны. А еще через три недели министр иностранных дел Сергей Лавров на саммите G20 согласился с формулировкой, что ядерные угрозы неприемлемы.

Итак, Россия пыталась сыграть ядерной картой, но ее угрозы не имеют веса. И хотя Запад не может их игнорировать, я считаю, что было бы ошибкой уделять им чрезмерное внимание. Ведь в Кремле понимают, если выпустить "ядерного джина" из лампы во время войны – последствия могут быть чрезвычайно тяжелыми и все будет развиваться очень быстро.

Какая гарантия безопасности для Украины способна сдержать Путина?

Если вступление в НАТО для нас не является вариантом по крайней мере до 2029 года, видите ли вы возможность стабильной финансовой поддержки со стороны Европы и Соединенных Штатов Америки?

Мне кажется, что в этом контексте нужно говорить об очень четких гарантиях безопасности для Украины. И это можно реализовать несколькими способами.

Я считаю, что одним из лучших вариантов гарантии безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Более того, как показали украинцы, Украина в НАТО была бы не только потребителем безопасности, а ее поставщиком.

Если сравнить вооруженные силы стран НАТО и Украины, то украинская армия, бесспорно, является крупнейшей, закаленной в боях и самой проверенной среди всех. Но, конечно, будет сложно определить, как именно и когда это можно реализовать.

Так, есть проблема до 2029 года, поскольку по крайней мере президент Трамп не поддерживает идею вступления в НАТО. Хочу напомнить, что на саммите НАТО в 2023 году заявили, что Украина на необратимом пути к членству в Альянсе. Трамп не может изменить эту позицию без согласия всех членов НАТО, и многие из них считают, что Украина должна стать частью Альянса.

Еще одним вариантом гарантии безопасности может быть то, что Запад в случае мирного урегулирования не только продолжит вооружать Украину, но и обеспечит ей современную, хорошо оснащенную армию под полным украинским контролем. Это могло бы сдержать Россию.

Также я считаю, что возможно реализовать идею создания "коалиции желающих" под руководством Великобритании и Франции, которая разместит силы сдерживания на территории Украины с определенной поддержкой со стороны США. Это тоже может быть реальным вариантом.

Итак, я считаю, что существуют конкретные шаги, которые могут стать надежными гарантиями для Украины, даже если членство в НАТО не будет возможным еще несколько лет.