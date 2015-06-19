Больницы, запасы и мобилизация: как в Европе готовятся к большой войне с Россией и массовым жертвам

В то время как тень российской угрозы нависает над восточным флангом НАТО, страны Балтии готовят больницы, медиков и запасы медикаментов к войне, черпая основные уроки из украинского опыта. От подземных операционных до эвакуационных учений – во всех этих сферах они укрепляют медицинскую оборону. Но хватит ли сил и солидарности Европы, если война постучится в европейские двери?

24 Канал предлагает полный рерайт материала Politico Гедре Песецките, где автор описывает новый опыт, который получают европейцы, и в частности балтийские медики, в подготовке к потенциальной агрессии России против стран – членов ЕС.

Стоит заметить, что опыт Украины остается чрезвычайно важным для Европы, и речь идет не только о вооруженном противостоянии. Медицинские и аварийные службы за годы российской агрессии получили уникальные навыки по спасению пострадавших из-под завалов, оказанию домедицинской помощи и сохранению человеческой жизни уже непосредственно в больничной палате, защите и быстром восстановлении инфраструктуры, а также массовой эвакуации населения из зоны боевых действий.

В самом материале делается простой и, возможно, главный вывод: чтобы экстренные службы и врачи ЕС могли хотя бы немного осознать, с какими вызовами могут столкнуться, им нужно не только проходить обучение в своих странах, но и периодически на волонтерских началах посещать Украину для получения практического опыта в условиях реальной войны.

Европа готовит медиков к войне

От запасов травматологических наборов для масштабного количества жертв до оснащения медиков бронежилетами – планирование медицинской обороны на восточном фланге НАТО переходит от теории к практике.

Мартина Вероника Норейкайте чувствовала, как сердце колотится в груди, когда карета скорой мчалась по улице Фабрико к школе Летавос. Она была не готова к увиденному. Тот солнечный майский вторник ворвался в ее жизнь внезапным сообщением по рации: взрыв в Йонаве, городе на 30 тысяч душ в самом сердце Литвы.

За три года работы парамедиком ее будни состояли в основном из вызовов в связи с высоким давлением или болью в груди. Но в этот день Мартина оказалась в эпицентре массовой трагедии – впервые. Когда скорая, завывая сиренами, подъехала к школе, здание окутывал густой дым.

Люди носились туда-сюда, лежали на земле, кричали. Полиция, пожарные, военные уже гудели на месте, как растревоженный улей,

– вспоминает Мартина хаос на школьном стадионе.

Мартина с коллегой первыми из парамедиков ступили на эту охваченную паникой землю.

Когда видишь это все – крики, испуг, не знаешь, куда бежать, что хватать. Все вылетает из головы. Земля уходит из-под ног.

Именно эта необычность катастрофы в мирном европейском государстве и стала причиной того, почему литовские власти устроили двухдневные военные учения "Железный Волк" (Geležinis Vilkas). Их цель – закалить военных, полицию, пожарных, больницы и парамедиков для работы в экстремальных условиях.



Литва готовится к худшему – нападению на восточный фланг НАТО. С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, угроза войны нависла над регионом как темная туча.

Когда СМИ сообщили, что в Украине началась война, стало жутко. На работе было страшно: хватит ли нам ресурсов, готовы ли мы, если это произойдет здесь?

– говорит Мартина.

Теперь Мартина чувствует себя спокойнее. Сегодня она сосредоточилась на тренировках и оттачивает протоколы сортировки пострадавших. Учения, как в Йонаве, помогают. Она убеждена, что их надо проводить чаще. Литва в этом аспекте не является исключением. Все страны восточного фланга НАТО пересматривают протоколы реагирования на кризисы в своих медицинских учреждениях, проводят тренировки, закупают баллистические шлемы и бронежилеты, переносят операционные под землю. Война в Украине разбила иллюзию, что Европа застрахована от боевых действий.



Украинские медики транспортируют раненого солдата к самолету медицинской эвакуации в Жешуве, в Польше / Фото Getty Images

Вопрос не в том, нападет ли Россия. Вопрос в том, когда она это сделает,

– говорит Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета здоровья, который отвечает за подготовку к кризисам.

Страны, которые когда-то гнули спины под советским игом, хорошо знают, как быстро могут появиться танки.

У нас тут плохие соседи: Россия и Беларусь. Все страны ЕС в одной лодке, но некоторые – на передовой,

– сказал в феврале Даниэль Наумовас, заместитель министра здравоохранения Литвы.

Его страна – это мостик НАТО в Балтию через Сувалкский коридор, узкую и уязвимую полосу, которую считают одной из самых вероятных целей для будущего российского удара. Для стран восточного фланга НАТО готовность к войне перестала быть выбором и превратилось в насущную потребность.

Мало стран ЕС являются прифронтовыми, для них этот вопрос стоит острее,

– отметила Катажина Кацперчик, заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Польши.

Польша подняла тему медицинской безопасности во времена конфликта на уровень приоритета во время своего председательства в Совете ЕС, где именно вопрос европейской безопасности стал центральной темой для обсуждения.

Мы не можем готовить планы на случай чрезвычайных ситуаций для военного, экономического или энергетического секторов, игнорируя здравоохранение,

– подчеркнула Кацперчик.

Больницы под обстрелом

Война России против Украины показала, что современные конфликты не щадят ни медицинские службы, ни гражданских, которых они спасают. Восточная Европа пристально присматривается к этим урокам. Вильнюсская университетская больница Сантарос, находящаяся всего в каких-то 50 километрах от границы ЕС с Беларусью, обустраивает подземную инфраструктуру, укрытия, площадки для вертолетов и автономные системы, которые позволят работать без электричества или воды.



В европейских странах в среднем приходится 11,5 коек интенсивной терапии на 100 000 населения / Фото Getty Images

В Эстонии, кроме бронежилетов для бригад скорой, раздают спутниковые телефоны, чтобы связь не оборвалась, если традиционные сети упадут. Есть даже планы развернуть независимую интернет-сеть, если будет такая необходимость.



По всему медицинскому сектору устанавливают электрогенераторы, что является очередным уроком Украины, где российские удары регулярно оставляют гражданских без света.

Мы точно знаем, что Россия бьет по гражданской инфраструктуре и энергосистемам. Больница не может остановиться из-за проблем с электростанцией. Многие больницы Восточной Европы, которые являются наследием советской эпохи, – особенно уязвимы. У нас высокие здания, огромные комплексы собраны в одном месте,

– говорит Рагнар Вайкнеметс, заместитель гендиректора Эстонского совета здоровья.

Теперь больницы думают, как переоборудовать подвалы под операционные на случай беды, ведь пока даже нет представления, как будут работать врачи на верхних этажах больницы, когда над тобой нависает постоянная угроза внезапного удара. Эстония закупает мобильные медицинские модули – раскладные пункты лечения, которые можно быстро развернуть в чрезвычайных ситуациях. Это должно помочь преодолеть ограниченную способность критической медицинской помощи в Европе.

Если в среднем в Европе на 100 тысяч населения приходится 11,5 реанимационных коек, то военные нужды могут требовать втрое или даже в пять раз больше,

– отметил Бьорн Гульдвог, специальный советник Норвежского директората здоровья, на мероприятии по медицинской безопасности.

Поддерживать высокий уровень операций неделями или месяцами – еще больший вызов, ведь большинство заведений могут выдержать 120 – 150% обычной хирургической нагрузки только 24 – 48 часов. Запасы крови и кислорода также станут критическими.

Запасы и цепи поставок



Литовский опрос показал, что более четверти медицинских работников, вероятно, сбежали бы во время войны, тогда как менее 40% остались бы, остальные не решили / Фото Getty Images

Даже наилучшим образом подготовленные больницы не будут работать без лекарств, оборудования и материалов. Страны Балтии активно запасаются, готовясь к массовым жертвам. Эстония, например, выделила 25 миллионов евро на запасы для таких случаев – ортопедическое оборудование, турникеты, травматологические наборы.

Это единственная большая инвестиция, которую мы сделали,

– отметила тогдашняя министр здравоохранения Эстонии Рийна Сиккут в феврале.

Запасы должны гарантировать, что больницы продержатся, пока не поступит помощь от союзников, объясняет Рагнар Вайкнеметс. Он добавляет, что НАТО играет ключевую роль в защите логистики.

В Латвии после Covid-19 медицинские учреждения обязали иметь трехмесячный запас лекарств. Никогда бы не подумала, что буду благодарить Covid, но благодаря ему мы нашли средства,

– говорит Агнесе Валюлиене, государственный секретарь министерства здравоохранения Латвии.

Но страны Балтии слишком близки к передовой, чтобы безопасно хранить аварийные запасы. Поэтому другие страны ЕС должны определить, чего не хватает, что трудно организовать, особенно для малых народов. И тогда нам стоит уступить долю суверенитета, передать ее Евросоюзу, чтобы тот решал, как распределять необходимое,

– отмечает Йос Йоостен, медицинский советник Европейской службы внешнего действия дипломатического корпуса ЕС

Запасы Красного Креста, национальные резервы и rescEU (аварийная служба ЕС) должны быть готовы добраться до передовой и до гражданских пациентов. Европе нужны четкие планы на случай кризиса.

Кадры для войны

Готовность к войне – это не только политика. Это люди. Нехватка кадров остается ключевой проблемой для стран Балтии, где медперсонал и в мирное время работает на пределе. В Эстонии, с населением 1,3 миллиона, медицинских работников на душу населения вдвое меньше, чем в Германии.

Поэтому раненые с передовой не получат такой же помощи, как в мирное время. Это главный принцип нашего планирования на случай кризиса,

– говорит Рагнар Вайкнеметс.

Есть также другая проблема: не все будут готовы остаться. Когда Россия вторглась в Украину, Мартина Норейкайте, как и все парамедики, подписала заявление, что останется работать, если война вспыхнет в Литве.

Но как оно будет на самом деле – кто придет, а кто нет, – не знаю. У меня еще нет детей или семьи, поэтому, думаю, я останусь,

– говорит Мартина.

Опрос в Литве показал, что более четверти медработников, вероятно, сбегут во время войны, менее 40% останутся, а треть еще колеблется. В Эстонии похожая картина. Есть патриоты, первые спасатели, люди, которые точно останутся. Но есть и те, кто уже говорит о бегстве в Испанию.



По словам Вайкнеметса, от 50% до 60% населения еще не знают, как поступят. Он уверен, что большинство врачей и медсестер останутся, но власти Эстонии работают над тем, чтобы развеять страхи, особенно в отношении безопасности семей.

Если я не чувствую себя в безопасности, если не уверен, что моя семья в безопасности, я не останусь,

– объясняет Вайкнеметс.

В Латвии пульмонолог Рудолфс Вильде говорит, что некоторые врачи, с которыми он разговаривал, думают о побеге в случае войны, особенно родители, не представляющие, как можно где-то бросить детей и быть в больнице во время военного кризиса.



Украинский военный, эвакуированный на лечение в Польшу / Фото Getty Images

Всего за неделю до интервью Вильде и его коллеги в Клинической университетской больнице имени Павла Страдыньша подписали документ, что сотрудники больницы – ключевой персонал, обязанный явиться на работу, если завоют сирены. Сам Вильде планирует остаться, но отмечает, что ему не хватает информации, чтобы чувствовать себя уверенно при худшем сценарии.

Должен ли я готовиться к военной медицине или просто к обычной работе, но с большим потоком пациентов? Это две разные вещи, и, вероятно, обе нужны во время войны,

– отмечает медик.

Вильде не против дополнительных часов тренировок поверх его врачебной работы, ведь видит в этом способ сохранить все как есть.

Если я хочу заниматься пульмонологией и развивать что-то в Латвии, то Латвия должна существовать, правда?

– подчеркнул врач.

Его больница в Риге уже начала тренировки по подготовке к войне, говорит Вильде. Другие больницы и страны также наращивают обучение. Эстония усиливает тренировки по всей системе. Больницы, бригады скорой и медработники учатся переходить в кризисный режим, когда надо справиться с наплывом пациентов и лечить нетипичные для мирного времени травмы – взрывные ранения, огнестрельные раны, ожоги, ампутации, травмы позвоночника или головы.

В Вильнюсской университетской больнице проводят эвакуационные учения и подготовку к приему большого количества пострадавших вместе с литовскими Вооруженными силами и Союзом стрелков. Об этом рассказывает главный врач Томас Йоваиша.

В этом году Литва планирует 7 совместных учений с армией и более десяти гражданских тренировок для медиков,

– говорит представитель министерства здравоохранения Юлиянас Галишанскис.

Литва также формирует команду экстренной медицинской помощи, а в прошлом месяце молодые врачи провели форум, посвященный готовности к войне. Некоторые медики ездят в Украину, чтобы воочию увидеть, как больницы справляются с ракетными ударами, массовыми жертвами и перебоями с электричеством.

Вайва Янкиене, медсестра и координатор Blue/Yellow Medical, которая помогает гражданским у линии фронта в Украине, с апреля 2022 года побывала там более 20 раз, в частности в Буче, переполненной следами зверств, вскоре после ее освобождения. Она говорит, что лучший способ подготовить медиков – это волонтерство в Украине. Масштаб травм и болезней в Украине она называет тяжелым для осознания: многие ранения не похожи на то, что медики видели раньше, из-за новых тактик войны.

После атак дронов последствия трудно представить. Такие травмы... каждый медик, который их видел, говорил одно: мы не могли представить, что это будет выглядеть так,

– говорит Янкиене.

Если травматолог в Литве делает одну ампутацию в год, то в Украине целые палаты заполнены пациентами с ампутациями одной, двух, трех или даже четырех конечностей – плюс множество других тяжелых травм. Она замечает, что в Европе очень мало опыта лечения таких сложных множественных травм.

Риск волны беженцев



Иллюстрация издания Politico

Война не останавливается на государственных границах. Из-за современного оружия в Украине – дальнобойных ракет, военных дронов – линия фронта расплылась. Удары теперь достают цели за сотни километров, угрожая больницам и гражданской инфраструктуре вдали от боевых зон. Планы эвакуации стали необходимостью. Поэтому страны, удаленные от передовой, должны готовиться принимать пациентов и беженцев, предупреждает медицинский советник дипломатического корпуса ЕС Йос Йоостен. Солидарность ЕС окажется под давлением новых испытаний.

Если Литву захватят, кто будет отвечать за литовцев, когда Литвы больше не будет? Но Евросоюз останется,

– говорит советник.

Йоостен призывает институты ЕС создать фонды для помощи гражданским и военным пострадавшим, а также перемещенным лицам. Он добавляет, что количество жертв может быть значительно больше, чем в Украине.

Те 4000 пациентов, которых мы вывезли из Украины за три года, – это ничто. Представьте 4000 за две недели, а потом еще раз за следующие две недели и еще раз... Цифры совсем другие, когда начинается настоящая война,

– говорит Йоостен.

Никто не знает, когда придет и придет ли война. Но, как говорит Вайкнеметс: "Кризис никогда не кричит о себе, когда надвигается". Поэтому поляки и балтийцы должны готовиться к худшему, отмечает Агнесе Валюлиене. Хотя мы и надеемся, что этого не произойдет.