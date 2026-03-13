США действуют как враги Европы, они хотят ее развалить, – Каллас

США четко дали понять, что хотят разделить Европу. Они не любят ЕС.

На этом в интервью The Financial Times отметила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Смотрите также "Не вижу реальных перспектив": Каллас спрогнозировала новые санкции против России

Что задумали США против Европы?

По словам Каллас, администрация Трампа стремится разделить Европу, применяя тактики, подобные тем, что используют противники блока.

Так, Вашингтон пытается влиять на ЕС через тарифы, экономические угрозы, возможное аннексирование Гренландии и зависимость Европы от США в сфере обороны и безопасности.

Кроме того, движение MAGA поддерживает крайне правые, популистские и евроскептические партии на континенте.

Каллас подчеркнула: сейчас отношения США с ЕС сложные. В Белом доме хотят уменьшить военную поддержку Европы, а также критикуют ее за якобы препятствование миру в Украине.

Главный дипломат отметила, что 27 стран ЕС по-разному смотрят на отношения с США. Она призвала не вести переговоры с Трампом отдельно, а действовать вместе, потому что США не нравится, когда ЕС объединен и равен.

В то же время, нынешняя ситуация подталкивает некоторые страны, в частности Францию, к созданию более независимой Европы, менее зависимой от США, особенно в обороне. Но резкие шаги могут дать обратный эффект.

В краткосрочной перспективе, по словам Каллас, возможно сочетать два подхода: удовлетворять Трампа и одновременно уменьшать зависимость от США, развивая собственную оборонную промышленность.

Что известно о противостоянии ЕС и США?