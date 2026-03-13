США действуют как враги Европы, они хотят ее развалить, – Каллас
- Кая Каллас утверждает, что Трамп стремится разделить Европу, используя ее зависимость от США.
- Она призывает страны ЕС действовать вместе и развивать собственную оборонную промышленность.
США четко дали понять, что хотят разделить Европу. Они не любят ЕС.
На этом в интервью The Financial Times отметила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.
Смотрите также "Не вижу реальных перспектив": Каллас спрогнозировала новые санкции против России
Что задумали США против Европы?
По словам Каллас, администрация Трампа стремится разделить Европу, применяя тактики, подобные тем, что используют противники блока.
Так, Вашингтон пытается влиять на ЕС через тарифы, экономические угрозы, возможное аннексирование Гренландии и зависимость Европы от США в сфере обороны и безопасности.
Кроме того, движение MAGA поддерживает крайне правые, популистские и евроскептические партии на континенте.
Каллас подчеркнула: сейчас отношения США с ЕС сложные. В Белом доме хотят уменьшить военную поддержку Европы, а также критикуют ее за якобы препятствование миру в Украине.
Главный дипломат отметила, что 27 стран ЕС по-разному смотрят на отношения с США. Она призвала не вести переговоры с Трампом отдельно, а действовать вместе, потому что США не нравится, когда ЕС объединен и равен.
В то же время, нынешняя ситуация подталкивает некоторые страны, в частности Францию, к созданию более независимой Европы, менее зависимой от США, особенно в обороне. Но резкие шаги могут дать обратный эффект.
В краткосрочной перспективе, по словам Каллас, возможно сочетать два подхода: удовлетворять Трампа и одновременно уменьшать зависимость от США, развивая собственную оборонную промышленность.
Что известно о противостоянии ЕС и США?
На нынешней Мюнхенской конференции по безопасности в этом году знаковой стала жесткая дискуссия Каллас и Майка Волца относительно "Совета мира" Трампа для Газы и отношения США к союзникам. Каллас напомнила, что США являются сверхдержавой благодаря союзникам. "Когда Россия идет на войну – она идет сама, потому что не имеет союзников. Когда Америка идет на войну – многие из нас идут вместе с вами и теряют своих людей. Это означает, что вы также нуждаетесь в нас, чтобы оставаться сверхдержавой", – заявила главный дипломат ЕС.
Новая Оборонная стратегия США меняет приоритеты в отношениях с Европой. Европа остаются главным партнером, но в США теперь ожидают, что именно европейские союзники больше будут отвечать за безопасность континента, в частности сдерживание России. Россию в стратегии описывают как серьезную, но управляемую угрозу, которая не представляет экзистенциальной опасности для США в ближайшее время. США переходят от безусловной поддержки Европы к более ограниченной, которая будет зависеть от вклада и вовлеченности европейских стран.