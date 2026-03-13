На цьому в інтерв'ю The Financial Times наголосила голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Що задумали США проти Європи?

За словами Каллас, адміністрація Трампа прагне розділити Європу, застосовуючи тактики, подібні до тих, що використовують противники блоку.

Так, Вашингтон намагається впливати на ЄС через тарифи, економічні загрози, можливе анексування Ґренландії та залежність Європи від США у сфері оборони та безпеки.

Крім того, рух MAGA підтримує крайні праві, популістські та євроскептичні партії на континенті.

Каллас підкреслила: зараз відносини США з ЄС складні. У Білому домі хочуть зменшити військову підтримку Європи, а також критикують її за нібито перешкоджання миру в Україні.

Головна дипломатка зазначила, що 27 країн ЄС по-різному дивляться на відносини зі США. Вона закликала не вести переговори з Трампом окремо, а діяти разом, бо США не подобається, коли ЄС об'єднаний і рівний.

Водночас, нинішня ситуація підштовхує деякі країни, зокрема Францію, до створення більш незалежної Європи, менш залежної від США, особливо в обороні. Але різкі кроки можуть дати зворотний ефект.

У короткостроковій перспективі, за словами Каллас, можливо поєднувати два підходи: задовольняти Трампа і водночас зменшувати залежність від США, розвиваючи власну оборонну промисловість.

Що відомо про протистояння ЄС і США?