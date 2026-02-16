Яскравом прикладом стала реакція головної дипломатки ЄС Каї Каллас на слова посла США при ООН Майка Волца, пише Politico.
Чому вираз обличчя Каллас став мемом?
Каллас не змогла приховати скепсису, коли Волц почав вихвалятися тим, що Дональд Трамп завершив кілька воєн.
Стиснуті губи й надути щоки Каллас швидко стали вірусними – цей вираз обличчя перетворився на символ європейського роздратування американцями.
Реакція Каллас на слова Волца про Трампа і закінчені війни: дивіться відео
Не менш знаковою стала жорстка дискусія Каллас і Волца щодо "Ради миру" Трампа для Гази та ставлення США до союзників.
Коли Росія йде на війну – вона йде сама, бо не має союзників. Коли Америка йде на війну – багато з нас ідуть разом із вами і втрачають своїх людей. Це означає, що ви також потребуєте нас, щоб залишатися наддержавою,
– заявила вона під оплески залу.
Волтц також подарував синю бейсболку з написом Make the UN Great Again, яку Каллас мовчки взяла й поклала поруч, навіть не подякувавши.
Що відомо про напружені відносини між ЄС і США?
- Союзники по НАТО більше не впевнені, що США виконають свої обов'язки і захистять їх у разі зовнішньої інтервенції. Адміністрація Трампа намагається зменшити роль США в Альянсі, переклавши відповідальність за безпеку Європи на неї саму.
- Якщо на початку другого терміну Дональда Трампа європейці намагалися заручитися його підтримкою за допомогою лестощів. То тепер здається, що вони більше не здатні прикидатися.
- Особливо відносини між США та Європою загострилися після того, що як Трамп зазіхнув на Гренландію і відкрито розглядав можливість силового захоплення острова. Країни Заходу, які виступили проти агресивної політики Вашингтона, американський лідер вирішив покарати санкціями. Проте згодом, побачивши згуртованість європейців проти нього, президент США відступив і суперечка навколо Гренландії стихла, хоча й не завершилася.
- Не покладатися більше на США у своїй промові в Мюнхені закликав Європу і Володимир Зеленський. Він пригадав, як перед вторгненням американці у відповідь на прохання про зброю порадили українцям "рити траншеї". Месендж українського лідера був чіткий: Європа мусить захищати себе сама. І для цього вона потребує України.