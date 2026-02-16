Яскравом прикладом стала реакція головної дипломатки ЄС Каї Каллас на слова посла США при ООН Майка Волца, пише Politico.

Чому вираз обличчя Каллас став мемом?

Каллас не змогла приховати скепсису, коли Волц почав вихвалятися тим, що Дональд Трамп завершив кілька воєн.

Стиснуті губи й надути щоки Каллас швидко стали вірусними – цей вираз обличчя перетворився на символ європейського роздратування американцями.

Реакція Каллас на слова Волца про Трампа і закінчені війни: дивіться відео

Не менш знаковою стала жорстка дискусія Каллас і Волца щодо "Ради миру" Трампа для Гази та ставлення США до союзників.

Коли Росія йде на війну – вона йде сама, бо не має союзників. Коли Америка йде на війну – багато з нас ідуть разом із вами і втрачають своїх людей. Це означає, що ви також потребуєте нас, щоб залишатися наддержавою,

– заявила вона під оплески залу.

Волтц також подарував синю бейсболку з написом Make the UN Great Again, яку Каллас мовчки взяла й поклала поруч, навіть не подякувавши.

Що відомо про напружені відносини між ЄС і США?