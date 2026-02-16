Ярким примером стала реакция главного дипломата ЕС Каи Каллас на слова посла США при ООН Майка Волца, пишет Politico.
Почему выражение лица Каллас стало мемом?
Каллас не смогла скрыть скепсиса, когда Уолц начал хвастаться тем, что Дональд Трамп завершил несколько войн.
Сжатые губы и надутые щеки Каллас быстро стали вирусными – это выражение лица превратилось в символ европейского раздражения американцами.
Реакция Каллас на слова Волца о Трампе и законченных войнах: смотрите видео
Не менее знаковой стала жесткая дискуссия Каллас и Волца относительно "Совета мира" Трампа для Газы и отношения США к союзникам.
Когда Россия идет на войну – она идет сама, потому что не имеет союзников. Когда Америка идет на войну – многие из нас идут вместе с вами и теряют своих людей. Это означает, что вы также нуждаетесь в нас, чтобы оставаться сверхдержавой,
– заявила она под аплодисменты зала.
Волтц также подарил синюю бейсболку с надписью Make the UN Great Again, которую Каллас молча взяла и положила рядом, даже не поблагодарив.
Что известно о напряженных отношениях между ЕС и США?
- Союзники по НАТО больше не уверены, что США выполнят свои обязанности и защитят их в случае внешней интервенции. Администрация Трампа пытается уменьшить роль США в Альянсе, переложив ответственность за безопасность Европы на нее саму.
- Если в начале второго срока Дональда Трампа европейцы пытались заручиться его поддержкой с помощью лести. То теперь кажется, что они больше не способны притворяться.
- Особенно отношения между США и Европой обострились после того, что как Трамп посягнул на Гренландию и открыто рассматривал возможность силового захвата острова. Страны Запада, которые выступили против агрессивной политики Вашингтона, американский лидер решил наказать санкциями. Однако впоследствии, увидев сплоченность европейцев против него, президент США отступил и спор вокруг Гренландии стих, хотя и не завершился.
- Не полагаться больше на США в своей речи в Мюнхене призвал Европу и Владимир Зеленский. Он припомнил, как перед вторжением американцы в ответ на просьбу об оружии посоветовали украинцам "рыть траншеи". Мессендж украинского лидера был четкий: Европа должна защищать себя сама. И для этого она нуждается в Украине.