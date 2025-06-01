Трамп поздравил Навроцкого с победой на выборах в Польше, и назвал его своим союзником

Американский президент Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой и назвал его своим союзником.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента США в соцсети Truth Social. Заметим, что Навроцкий известен своими антиукраинскими заявлениями.

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Как Трамп прокомментировал победу Навроцкого

Президент США отреагировал на результаты президентских выборов в Польше.

Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя,

– написал Дональд Трамп.

В свою очередь Государственный департамент США после победы Кароля Навроцкого выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны, подчеркнув крепкое и длительное партнерство.

Также в американском ведомстве заявили, что Польша является "образцовым союзником и ключевым участником укрепления НАТО и защиты его суверенной целостности перед вызовами настоящего и будущего".

"Наше сотрудничество в энергетическом секторе – в частности в сфере ядерной энергетики – поддерживает растущие коммерческие связи и способствует энергетической безопасности Польши", – добавили в обнародованном заявлении.

СМИ ранее сообщали, что Навроцкий, еще будучи кандидатом, в начале мая посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио.

Визит состоялся в рамках посещения торжества по случаю Национального дня молитвы в США. После встречи Навроцкий обвинил правительство Дональда Туска в ухудшении отношений с Вашингтоном.

Напомним, накануне Государственная избирательная комиссия официально сообщила, что президентские выборы выиграл Кароль Навроцкий, получив 50,89% голосов. Кандидат от власти Рафал Тшасковский получил 49,11%