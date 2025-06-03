Про це повідомляє 24 Канал з посиланням публікацію президента США у соцмережі Truth Social. Зауважимо, що Навроцький відомий своїми антиукраїнськими заявами.

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Як Трамп прокоментував перемогу Навроцького

Президент США відреагував на результати президентських виборів у Польщі.

Союзник Трампа перемагає в Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо, Польща, ви обрали переможця,

– написав Дональд Трамп.

Своєю чергою Державний департамент США після перемоги Кароля Навроцького висловив сподівання на тісну співпрацю із новим лідером країни, наголосивши на міцному та тривалому партнерстві.

Також в американському відомстві заявили, що Польща є "зразковим союзником і ключовим учасником зміцнення НАТО та захисту його суверенної цілісності перед викликами сьогодення і майбутнього".

"Наша співпраця в енергетичному секторі – зокрема у сфері ядерної енергетики – підтримує зростаючі комерційні зв’язки та сприяє енергетичній безпеці Польщі", – додали в оприлюдненій заяві.

ЗМІ раніше повідомляли, що Навроцький, ще будучи кандидатом, на початку травня відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і державним секретарем Марко Рубіо.

Візит відбувся у рамках відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США. Після зустрічі Навроцький звинуватив уряд Дональда Туска у погіршенні відносин з Вашингтоном.

Нагадаємо, напередодні Державна виборча комісія офіційно повідомила, що президентські вибори виграв Кароль Навроцький, отримавши 50,89% голосів. Кандидат від влади Рафал Тшасковський отримав 49,11%